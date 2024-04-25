Перед дощем ниють коліна: чи існує метеозалежність

Якщо у вас при підвищеній вологості болить голова, а при зміні погоди скаче тиск, ви метеозалежний? Все не так просто.

Взаємозалежність, або метеочутливість, – це передбачувана реакція людини на зміни погоди. Люди, які називають себе метеозалежними, кажуть, що перед дощем у них ниють коліна та лікті, а за високої вологості болить голова.

У Міжнародному класифікаторі хвороб немає нічого, що пов’язано з метеозалежністю, тобто такого синдрому офіційно немає. Але є люди, які скаржаться на різні болі через погоду — найчастіше головний біль та біль у суглобах.

У науки немає однозначної відповіді все це.

Погода може впливати на суглоби, але це не точно

Почнемо з болів у руках, ногах та спині. Старі дослідження , в яких вивчали вплив дощу, вологості повітря, температури, атмосферного тиску та інших погодних явищ на симптоми у людей, були непереконливими та суперечливими.

В одних говорили, що підвищення атмосферного тиску викликає біль у суглобах, в інших навпаки, що біль виникає при падінні тиску. У нових дослідженнях вчені знайшли деякі докази, але все теж неоднозначно:

в одному дослідженні вивчали 222 людини з остеоартрозом стегна та з’ясували, що при підвищенні атмосферного тиску та вологості хворобливі відчуття та скутість посилювалися, але незначно;

у другому дослідженні вивчали 800 осіб з остеоартрозом стегна, колін та рук. Зміни погоди не впливали на їх симптоми, але за високої вологості біль трохи посилювався;

у третьому дослідженні брали участь 2600 людей із різними типами артриту. Щодня вони повідомляли вченим про свої симптоми, і виявилося, що є невеликий зв’язок між болями та підвищеною вологістю, низьким атмосферним тиском та високою швидкістю вітру.

У цих дослідженнях брали участь не так багато людей, тож подивимося більш масштабні дослідження.

Так, протягом кількох років з 2008 по 2012 рік вчені вивчали дані майже 11 млн пацієнтів, які скаржилися на біль у спині та суглобах. Вони порівнювали кількість відвідувань лікаря в дощові та не дощові дні в тих самих регіонах. У результаті виявилося, що немає жодного зв’язку між дощовою погодою та болями у спині та суглобах. Більше того, у посушливі дні до лікарів зверталися навіть трохи частіше.

Це дослідження теж не можна сприймати як однозначний доказ, але воно масштабніше за попередні, тому його висновки можна вважати більш вагомими.

Самих різних досліджень багато, але жодне не дає однозначної відповіді, чи є зв’язок між погодою та болями у суглобах. І незрозуміло, що саме у погоді впливає: вологість повітря, атмосферний тиск, опади, температура чи всі разом.

Іноді люди кажуть: “Яка різниця, що виявили вчені, якщо в мене болять коліна під час дощу”. Але це швидше питання психології : люди запам’ятовують, коли щось відбувається, і пропускають звичайні дні. Так, людина може запам’ятати, якщо в неї захворіли коліна, а потім пішов дощ, адже це незвичайно і підтверджує його метеозалежність. При цьому, день, коли пішов дощ, але коліна не захворіли, він навряд чи запам’ятає, адже це звичайний день. І невідомо, яких днів більше. Якщо розраховувати на згадку, можна побудувати зв’язок там, де її насправді немає.

До того ж, це не так важливо, адже вплинути на погоду людина все одно не зможе, і якщо є проблеми із суглобами, потрібно займатися ними.

Погода пов’язана з головним болем, але не викликає його

Давайте тепер розберемося з головними болями – тут також все неоднозначно. Є різні тригери , які її викликають, наприклад:

сон більше восьми годин за раз;

погана постава;

парфуми та освіжувачі повітря з сильними запахами;

яскраве світло та відблиски;

певні продукти: витримані сири, дієтичні газовані напої, оброблене м’ясо;

погана погода.

Нас цікавить погана погода. Якщо людина схильна до головного болю , вона може помітити, що під час дощів, високої вологості, підвищеної температури повітря у нього болить голова. Це не всі тригери, які пов’язані з погодою, болі можуть також викликати :

яскраве сонячне світло та сонячні відблиски;

сильна спека чи холод;

вітряна або негодна погода, сухе повітря;

зміни атмосферного тиску.

У деяких людей зміни погоди можуть спричинити дисбаланс хімічних речовин у мозку, що може спричинити мігрень .

Але вченим важко довести, що якась погода викликає напади мігрені . Скоріше погода — це один із тригерів, який може вплинути на людину, але не факт, що вплине. Цей вплив збільшується, якщо тригерів кілька, наприклад, людина схильна до мігрені через втому, стресу або брак сну, він випив алкоголь — і на тлі всього цього різко змінилася погода.

Не всі люди з мігрень чутливі до змін погоди. Одні можуть зреагувати на сильну спеку, інші — на холод, а треті не помітити змін у погоді взагалі.

Виходить, однозначно пов’язати якусь конкретну погоду та різні види головного болю не можна: швидше за все, на людину впливають кілька тригерів одразу. Також важливо, що сама собою погода навряд чи може викликати мігрень, але, якщо людина вже страждає від мігрені, різкі зміни в погоді можуть вплинути на неї.