Защита собак от клещей: особенности, противопоказания
С потеплением собачников с питомцами стало в разы больше — как и клещей в траве и на деревьях. И если человек защищен от них хотя бы одеждой, домашним животным намного сложнее уберечься от этих опасных членистоногих. Как защитить собаку от клещей, когда это делать и как часто — далее в материале.
В чем опасность
Сам по себе укус членистоногого не вреден, а вот микроорганизмы, которые он может переносить, — вполне. Поэтому ветеринары рекомендуют регулярно давать таблетки от клещей для собак для предотвращения болезней. Среди распространенных последствий для животных называют:
- бабезиоз — внутриклеточный паразит поражает эритроциты, в результате чего начинается воспаление;
- МЭС (моноцитарный эрлихиоз собак) — провоцирует изменения в сосудах, уничтожает иммунную систему;
- боррелиоз — опасен для человека, приводит к поражению тканей;
- гепатозооноз, энцефалит и многие другие.
Коварность укуса клеща в том, что симптомы проявляются не сразу. Тем не менее животное может быть опасно для сородичей или хозяина, а со временем вылечить болезнь становится намного сложнее.
Как провести профилактику
Клещи начинают проявлять активность, когда температура на улице повышается до +5–7 °C, и кишат в растениях до самых заморозков. Поэтому с наступлением тепла собакам дают специальные препараты. Их принцип действия практически всегда одинаковый.
- Попадая в желудок, средство всасывается и передается в кровь.
- При укусе клеща препарат поражает членистоногое и его нервную систему.
- Через время вредитель умирает, как и патогенные микроорганизмы.
В случае капель на холку препарат впитывается через кожу. Повторять процедуру необходимо раз в 5 недель или в другой период, указанный в инструкции.
Насколько это безопасно
Все препараты безвредны для здоровья питомца, но могут спровоцировать индивидуальные аллергические реакции. Поэтому стоит обратиться к ветеринару в случае:
- обработки маленьких щенков или кормящих собак;
- если животное старое;
- после серьезной болезни.
Специалист выберет наилучший препарат, необходимый в конкретном случае, и подберет правильную дозировку.
При обработке собаки дома важно всегда читать инструкцию. В ней, в том числе, будут рекомендации по дозировке в зависимости от веса животного.
Важно момент: при возникновении зуда, слезоточивости, повышении температуры и других симптомов после приема препарата нужно немедленно обратиться к ветеринару.
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