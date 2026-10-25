Німецькі вчені створили покриття, яке «лікує» тріщини у склі сонячних панелей

Німецькі дослідники розробили спеціальне покриття для сонячних панелей, яке робить скло значно міцнішим. Завдяки новій технології вага модулів може зменшитися приблизно на 30%.

Розробку представили компанія EXXERGY, її дочірнє підприємство EXXOSQEL та Інститут дослідження силікатів Фраунгофера (Fraunhofer ISC). Технологія дозволяє використовувати тонше скло без суттєвої втрати міцності, що особливо важливо для великих сонячних електростанцій.

Під час лабораторних випробувань покриття продемонструвало вражаючі результати. Міцність скла завтовшки 2 мм збільшилася до чотирьох разів, а тонших зразків завтовшки 1 мм — до семи разів порівняно з необробленим незагартованим склом.

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Як працює нове покриття

Секрет технології полягає у здатності матеріалу заповнювати мікроскопічні тріщини, які виникають на поверхні скла під час виробництва.

Після нанесення спеціальний склад формує тривимірну структуру з міцними ковалентними молекулярними зв’язками. Вони з’єднують краї мікротріщин, завдяки чому для руйнування скла потрібно значно більше енергії.

За розрахунками розробників, це дозволить скоротити масу скла приблизно на 40%, а загальну вагу окремих сонячних панелей — на 30%.

Наприклад, модуль масою 16 кг на квадратний метр потенційно можна буде полегшити приблизно до 11 кг. Це зменшить навантаження на монтажні конструкції та спростить транспортування й встановлення сонячних батарей.

Коли нова технологія з’явиться у виробництві

Наразі розробка проходить етап підготовки до промислового використання. Дослідники вже створили невеликий прототип сонячного модуля з переднім і заднім склом завтовшки лише 1 мм.

Фахівці Інституту Фраунгофера працюють над масштабуванням виробництва покриття до партій об’ємом 100 літрів та автоматизацією процесу нанесення.

Наступним кроком стануть випробування повнорозмірних сонячних панелей, зокрема перевірка їхньої стійкості до граду та механічних навантажень.

Якщо технологія підтвердить свою ефективність у реальних умовах, виробники зможуть зменшити витрати скла, енергії та сировини. Водночас заявлене скорочення ваги на 30% поки залишається розрахунковим показником, а не характеристикою серійних панелей.