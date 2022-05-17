Чому люди часто плутають право і ліво і про яку хворобу це свідчить

Нездатність швидко визначити, де знаходиться ліва, а де права сторона не залежить від рівня інтелектуального розвитку людини. Психологи помітили, що ці два поняття найважче піддаються нашому мозку. Однак помилка може дорого коштувати: наприклад, вона становить смертельну небезпеку на дорозі. Детальніше про причини помилки GSMinfo розповіла нейропсихолог Ганна Кутенко. Вона наголосила, що іноді це є симптомом хвороби головного мозку.





Говорячи про ліво- та правосторонню орієнтацію у просторі, лікар уточнила, що ці два поняття не є абсолютними. “Верх” і “низ” легко визначити: для цього достатньо підкинути предмет, а за місцем його падіння ми точно знайдемо низ. Зрозуміло, що такий експеримент не працюватиме в умовах космічної невагомості.

Поняття «передній» та «задній» ми також можемо легко перевірити: переднім зазвичай вважається найближче до нас, а заднім — те, що далі. І якщо ми підемо назустріч, то перше, з чим зустрінемося, і буде переднім.

Ці прості, здавалося б, поняття, не застосовні до понять «ліво» та «право». Справа в тому, що такої абсолютної перевірки не існує, і ми визначаємо різні сторони лише тому, що нас так навчили.

На підставі цього можна зробити висновок: якщо людина з раннього віку, скільки вона себе пам’ятає, плутає ці поняття, то, швидше за все, йдеться про неправильне навчання. Чому так вийшло, що наше мислення неправильно сформувалося? Психолог вважає, що на це є дві основні причини .

Навчання дитини орієнтації у просторі відбувалося не у відповідний для цього час: відомо, що деякі основи слід закладати в сенситивний, тобто особливо сприйнятливий до цих понять період. Виходить, що важливого просторового навику навчили або рано, або занадто пізно. Неправильний спосіб навчання: дитині не давали правильних орієнтирів, або у певний момент дорослішання у дитини була авторитетна для нього рідна людина, яка намагалася навчити, де «право» і «ліво», але сама при цьому плутала ці поняття.

«Дуже часто дорослі, пояснюючи щось дитині, самі «дзеркалять», плутаються, і у зв’язку з цим дитина неправильно засвоює ці поняття і так іде з цим далі життям», — зазначила фахівець.

Проте варто серйозно задуматися, якщо людина завжди чудово зналася на цих поняттях, і раптом, у певний момент, вона починає їх плутати. Нейропсихолог радить добре придивитися до себе або до іншої рідної людини, щоб визначити, чи немає інших симптомів, що свідчать про розвиток захворювань головного мозку.

«Дуже рідко зустрічається порушення право- та лівостороннього орієнтування як ізольований, єдиний симптом якогось порушення. Найчастіше воно супроводжується порушенням мови, письма, орієнтування у просторі», – наголосила Ганна Кутенко.

Як перевірити? — Психолог пропонує простий тест у вигляді проходження лабіринту, він допоможе виявити, наскільки добре та легко людина з цим справляється.

«Область мозку, що відповідає за право- та лівостороннє орієнтування, знаходиться в тім’яних областях у кутовій звивині, і, якщо є або з’являються якісь порушення в роботі цієї звивини, то внаслідок цього може з’явитися порушення в орієнтації „ліво-право“», – пояснила експерт.

При цьому дуже важливо уважно подивитися, чи ця плутанина поширюється тільки на тіло самої людини, тобто вона плутає праву і ліву руки і ноги, а також очі. Якщо дезорієнтація відбувається і в навколишньому просторі, попереджає фахівець, то це серйозна нагода звернутися до невролога, щоб він оцінив роботу судин головного мозку, перевірив кровоток, а також рефлекси.

«Незайвим стане звернення до такого фахівця як нейропсихолог: він проведе повне нейропсихічне обстеження і подивиться, які ще додаткові порушення у людини є», — сказала Ганна Кутенко.