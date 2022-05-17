Вчені порахували, скільки років життя забирає стрес

Нове дослідження підтвердило, що на тривалість життя людини впливає як спосіб життя, так і наявність сильного стресу.





Фахівці стверджують, що основними причинами, що скорочують тривалість життя чоловіків, є діабет та куріння. Внаслідок експерименту, який провели вчені, з’ясувалося, що куріння та діабет скорочують життя на 6,5 років, а сильний стрес – на 2,8 років. Також виявилося, що нестача фізичних вправ скорочує тривалість життя на 2,4 роки.

За словами експертів, скорочення тривалості життя людини пов’язане з тими факторами ризику, які можуть бути усунені. Тривалість життя можна збільшити, якщо зробити вибір на користь здорового способу життя та зменшити кількість стресів.