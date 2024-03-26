Не лише Місяць: у Землі виявилося більше одного супутника

Насправді запитання “Скільки супутників у Землі?” – з підступом. Причому маються на увазі, звичайно, природні супутники, а не штучні. Багато хто скаже, що тільки один – Місяць. Але якщо подумати, то їх виявиться цілих сім або навіть більше.

Якщо у вас є один об’єкт, скажімо, планета, що обертається навколо іншого об’єкта – зірки, – тоді все відносно просто. Орбіта може бути круговою або більш еліптичною (витягнутою) чи мати безліч інших математичних форм. Час, який потрібен на один оберт зірки, залишається відносно постійним.

Тепер уявімо, що на орбіті зірки перебуває другий об’єкт. Припустимо, це астероїд. Він також може рухатися по круговій або більш еліптичній траєкторії. З боку здаватиметься, що обидва ці об’єкти рухаються по своїх шляхах з різною швидкістю і з різним періодом часу.

І тут виникає дивина. Припустимо, що орбіта астероїда за розміром дуже схожа на орбіту планети, але трохи більш еліптична. І планета, і астероїд обертаються навколо зірки, здійснюючи кожен оберт по одному витку за однаковий час. Але іноді астероїд буде обертатися трохи швидше планети, а іноді повільніше.

Якщо подивитися на астероїд з точки зору планети, то здасться, що він рухається навколо неї. І це дуже схоже на рух Місяця. Однак це ілюзія, оскільки насправді астероїд не обертається навколо планети. Натомість він рухається навколо Сонця.

Аналогія цьому руху – сценарій, за якого ви їдете центральною смугою трисмугової дороги. Уявіть, що спочатку машина рухатиметься попереду вас зліва, обжене вас і перебудується на праву смугу. Потім вона сповільниться, відстане від вас, прискориться і знову обжене вас зліва.

Об’єкти з подібними орбітами відомі як квазісупутники, або квазімісяці. Але це насправді не супутники, тому що обертаються вони навколо зірки, а не планети. Також ці об’єкти зазвичай розташовані занадто далеко в плані гравітації від планети, щоб бути з нею гравітаційно пов’язаними.

У Землі є кілька таких квазімісяців. Наприклад, 469 219 Камоалєва – астероїд завширшки близько 50 метрів, що обертається по орбіті з періодом обігу 1,002 земних роки – всього приблизно на 17 годин довше, ніж період Землі.

Ця ситуація ще раз доводить, що наші уявлення про речі набагато податливіші, ніж здається. З цієї причини в науці краще уникати якихось жорстких визначень і дозволяти собі проявляти гнучкість у мисленні.