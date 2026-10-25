Немецкие учёные создали покрытие, которое «заращивает» трещины в стекле солнечных панелей

Немецкие исследователи разработали специальное покрытие для солнечных панелей, которое значительно повышает прочность стекла. Благодаря новой технологии вес модулей может уменьшиться примерно на 30 %.

Разработку представили компания EXXERGY, её дочернее предприятие EXXOSQEL и Институт исследования силикатов Фраунгофера (Fraunhofer ISC). Технология позволяет использовать более тонкое стекло без существенной потери прочности, что особенно важно для крупных солнечных электростанций.

В ходе лабораторных испытаний покрытие продемонстрировало впечатляющие результаты. Прочность стекла толщиной 2 мм увеличилась в четыре раза, а более тонких образцов толщиной 1 мм — в семь раз по сравнению с необработанным незакаленным стеклом.

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Как работает новое покрытие

Секрет технологии заключается в способности материала заполнять микроскопические трещины, возникающие на поверхности стекла в процессе производства.

После нанесения специальный состав образует трехмерную структуру с прочными ковалентными молекулярными связями. Они соединяют края микротрещин, благодаря чему для разрушения стекла требуется значительно больше энергии.

По расчетам разработчиков, это позволит сократить массу стекла примерно на 40 %, а общий вес отдельных солнечных панелей — на 30 %.

Например, модуль массой 16 кг на квадратный метр потенциально можно будет облегчить примерно до 11 кг. Это снизит нагрузку на монтажные конструкции и упростит транспортировку и установку солнечных батарей.

Когда новая технология будет внедрена в производство

В настоящее время разработка находится на этапе подготовки к промышленному применению. Исследователи уже создали небольшой прототип солнечного модуля с передним и задним стеклом толщиной всего 1 мм.

Специалисты Института Фраунгофера работают над расширением масштабов производства покрытия до партий объемом 100 литров и над автоматизацией процесса нанесения.

Следующим шагом станут испытания полноразмерных солнечных панелей, в частности проверка их устойчивости к граду и механическим нагрузкам.

Если технология подтвердит свою эффективность в реальных условиях, производители смогут сократить расход стекла, энергии и сырья. В то же время заявленное снижение веса на 30 % пока остается расчетным показателем, а не характеристикой серийных панелей.