Учёные заставили лягушку «летать» без крыльев: как устроен один из самых удивительных экспериментов в физике

Лягушки не умеют летать в обычном смысле, но законы физики позволяют добиться чего-то похожего. Один из самых известных экспериментов с магнитной левитацией показал, что небольшую лягушку можно заставить зависнуть в воздухе без ниток, воздушных потоков или какой-либо механической поддержки.

Эксперимент был проведен еще в 1997 году. Исследователи использовали чрезвычайно сильное магнитное поле, которое создавало условия для так называемой диамагнитной левитации. Именно это явление и позволило лягушке фактически «плавать» в воздухе внутри магнитной установки.

Почему лягушка смогла зависнуть

Секрет не в самой лягушке, а в воде. Живые организмы в значительной степени состоят из воды, а вода является диамагнетиком. Это означает, что она очень слабо отталкивается от магнитного поля.

В обычных условиях этот эффект настолько мал, что человек его не замечает. Но если создать очень мощное и правильно настроенное магнитное поле, сила отталкивания может уравновесить силу притяжения. В результате объект не падает, а зависает в воздухе.

Именно так в лаборатории удалось поднять не только лягушку, но и другие объекты, которые обычно не считаются магнитными. Это наглядно демонстрирует, что магнетизм присущ гораздо большему количеству веществ, чем кажется на первый взгляд.

Почему эксперимент стал знаменитым

Один из авторов работы, Андре Гейм, позже стал лауреатом Нобелевской премии по физике за исследования графена. А за эксперимент с левитацией лягушки он вместе с Майклом Берри получил Шнобелевскую премию — награду за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задумываться.

Несмотря на забавный вид, эксперимент имел серьёзное научное значение. Он показал, что сильные магнитные поля могут создавать эффект невесомости для диамагнитных материалов. Такой подход потенциально полезен для исследований в области микрогравитации, материаловедения, кристаллизации и других экспериментов, где необходимо уменьшить влияние земного притяжения.

Конечно, это не означает, что в ближайшее время люди будут летать с помощью магнитов. Для левитации крупных объектов требуются чрезвычайно мощные и дорогостоящие магнитные системы. Кроме того, вопрос о безопасности воздействия таких полей на человека требует отдельного изучения.

Однако сам эксперимент хорошо иллюстрирует, как необычные физические явления могут проявляться в привычных вещах. Лягушка в магнитном поле стала не просто научной курьезой, а символом того, что даже «немагнитные» объекты могут вести себя неожиданно, если условия достаточно экстремальны.