Вода может быть не просто жидкостью: исследователи объяснили, что происходит на уровне молекул

Вода кажется одним из самых простых веществ в природе, но на молекулярном уровне она до сих пор таит в себе много загадок. Новое исследование показывает, что жидкая вода может быть не полностью однородной, а состоять из двух локальных структур, которые постоянно переходят одна в другую.

Речь идет не о том, что в стакане воды существуют две отдельные жидкости, которые можно увидеть или разделить. Речь идет о поведении молекул на очень мелком уровне. Часть из них образует более упорядоченную структуру с меньшей плотностью, а другая — более плотную и менее упорядоченную. Эти состояния не являются постоянными: молекулы постоянно меняют конфигурацию, образуя динамическое равновесие.

Гипотеза о такой «двойственной» природе воды существует уже более трёх десятилетий. Она должна была объяснить, почему вода ведёт себя не так, как большинство других жидкостей. Например, при охлаждении до определённого момента вода становится плотнее, но ниже 4 градусов Цельсия её плотность уменьшается. Именно поэтому лёд плавает на поверхности, а не тонет.

Искусственный интеллект помог обнаружить скрытые переходы

Авторы нового исследования использовали масштабные компьютерные симуляции и методы искусственного интеллекта, чтобы проследить, как молекулы воды переходят из одной локальной структуры в другую. Анализ проводился на основе молекулярной динамики — моделирования движения большого количества молекул в различных условиях.

Задача была непростой, ведь эти переходы происходят чрезвычайно быстро и на уровне, который сложно зафиксировать непосредственно экспериментально. Именно поэтому исследователи применили алгоритмы машинного обучения, которые помогли обнаружить скрытые закономерности в огромном массиве данных.

Учёные выяснили, что в обычных условиях переход между двумя структурами происходит относительно простым путём — через один энергетический барьер. Но вблизи границы между состояниями с высокой и низкой плотностью путь становится более сложным: молекулам приходится проходить несколько промежуточных этапов.

Это важное наблюдение, поскольку оно дает молекулярное объяснение тому, почему вода обладает столькими необычными свойствами. Её поведение зависит не только от температуры или давления, но и от того, какие локальные структуры преобладают в конкретный момент.

Почему это открытие важно

Вода является основой жизни, климатических процессов, химических реакций и многих технологий. Поэтому более глубокое понимание её структуры может иметь значение не только для фундаментальной науки.

Две локальные структуры воды могут помочь объяснить её аномалии: высокую теплоемкость, необычное изменение плотности, особенности замерзания, поведение переохлаждённой воды и взаимодействие с биологическими молекулами. Все это важно для химии, физики, материаловедения, биологии и климатических моделей.

В то же время это исследование не ставит окончательную точку в дискуссии. Речь идет, прежде всего, о результатах компьютерного моделирования, пусть и очень подробного. Для полного подтверждения ученым нужны новые экспериментальные методы, способные непосредственно отслеживать такие быстрые молекулярные переходы.

Несмотря на это, данная работа является важным шагом в понимании вещества, которое кажется обычным лишь на первый взгляд. Вода может быть гораздо сложнее, чем кажется в стакане: её молекулы постоянно перестраиваются, и именно эта скрытая динамика может объяснять многие свойства, без которых жизнь на Земле была бы невозможна.