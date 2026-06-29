Может прокусить банку и содержит смертельный токсин: Греция борется с опасной рыбой

В Греции рыбакам начали платить за вылов опасной инвазивной рыбы, которая быстро распространяется в Средиземном море. Речь идет о серебристощеком иглобрюхе — токсичном виде, попавшем в регион через Суэцкий канал и активно размножающемся в более тёплых водах.

По данным Associated Press, греческие власти предлагают рыбакам по 5,33 евро за килограмм выловленной рыбы. Программа была запущена с целью сокращения численности вида и поддержки рыбаков, которые уже несут убытки из-за поврежденных сетей и утраченного улова.

Серебристощекий иглобрюх обладает мощными челюстями и зубами, которыми может повредить рыболовное снаряжение. В соцсетях распространялись видео, на которых эта рыба прокусывает банки из-под газированных напитков и куски дерева. В то же время главная опасность связана не с укусом, а с ядовитостью: в коже и внутренних органах рыбы содержится сильный нейротоксин, который может быть смертельно опасен в случае попадания в организм.

Καλο σαββατοκύριακο και καλές βουτιές 🌊⛱️🏖️ pic.twitter.com/EYdasLe51S — 𝙺𝚘𝚝𝚘𝚖𝚙𝚎𝚒𝚔𝚘𝚗𝚊𝚔𝚒 😎🧚 (@kotompeikonaki) June 20, 2026

После вылова рыбу не будут продавать и не будут использовать в пищевых целях. Её планируют замораживать и уничтожать на местных объектах.

Больше всего от нашествия иглобрюха страдают рыбаки у берегов Крита и других греческих островов. Власти отмечают, что рыбу пока не обнаруживали в зонах массового купания на курортах, однако медики и спасательные службы советуют не прикасаться к неизвестным морским обитателям и ни в коем случае не употреблять их в пищу.

Подобную программу ранее уже внедрил Кипр. Там с помощью выплат рыбакам удалось извлечь из моря более 100 тонн токсичной рыбы.