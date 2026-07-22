Учёные обнаружили у алмаза неожиданное свойство, которое не могли заметить более 100 лет

Алмаз считается одним из наиболее изученных материалов в мире, однако международная группа исследователей сделала открытие, которое заставляет пересмотреть представления о его свойствах. Оказалось, что сверхтонкие алмазные мембраны могут проявлять пьезоэлектрический эффект — способность генерировать электрический заряд при механической деформации. Это противоречит представлениям, которые существовали более века.

Почему это стало неожиданностью

Классический кристалл алмаза имеет идеально симметричную кристаллическую структуру. Именно из-за этой симметрии физики считали, что он не может быть пьезоэлектриком.

Однако исследователи решили изучить не массивный кристалл, а чрезвычайно тонкие алмазные мембраны. На таком уровне атомная структура уже не остается идеально симметричной, что и позволило материалу проявить свойство, которое ранее считалось невозможным для алмаза.

Как ученые убедились, что это не ошибка

Одной из главных задач было доказать, что зафиксированный электрический сигнал действительно возникает в результате пьезоэлектрического эффекта, а не является следствием обычной электризации поверхности при трении.

Для этого команда многократно сгибала алмазные мембраны в контролируемых условиях, изменяла параметры эксперимента и анализировала воспроизводимость результатов. Стабильный электрический сигнал, четко соответствующий механическим деформациям, подтвердил: источником напряжения является именно пьезоэлектрический эффект.

Прорыв стал возможен благодаря новой технологии

Это открытие стало возможным после разработки в 2024 году метода быстрого получения больших и сверхтонких алмазных мембран.

Данная технология позволяет изготавливать самонесущую алмазную мембрану диаметром около 5,1 см примерно за 10 секунд. Важно, что такие мембраны совместимы со стандартными методами микропроизводства, используемыми в полупроводниковой промышленности. Это открывает возможность интегрировать их в современные электронные и фотонные устройства.

Где может понадобиться новое открытие

Если удастся масштабировать эту технологию, пьезоэлектрический алмаз может стать основой для нового поколения электроники.

Среди потенциальных областей применения:

сверхчувствительные датчики;

MEMS- и NEMS-устройства;

квантовая электроника;

элементы памяти;

фотонные процессоры;

электроника, предназначенная для работы при высоких температурах, в космосе или в агрессивных промышленных средах.

Пришлось пересмотреть старые представления

Само по себе это открытие не означает, что любой алмаз теперь можно использовать в качестве пьезоэлемента. Речь идет исключительно о сверхтонких мембранах, в которых из-за особенностей атомного строения нарушается симметрия кристалла.

Впрочем, это открытие показывает, что даже материалы, которые десятилетиями считались полностью изученными, могут таить в себе неожиданные свойства. Если новую технологию удастся довести до промышленного производства, алмаз может найти совершенно новые сферы применения — от квантовых компьютеров до сверхточных датчиков и микроэлектроники следующего поколения.