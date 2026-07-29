Китай «выиграл в лотерею»: запасы главного месторождения редкоземельных элементов могут оказаться в разы больше

Китайское месторождение Баян-Обо во Внутренней Монголии, которое уже несколько десятилетий является главным мировым источником редкоземельных металлов, может скрывать гораздо большие запасы, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа геологов под руководством Ян Ли из Пекинского университета; результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Что показало исследование

В настоящее время документально подтвержденные запасы Баян-Обо оцениваются примерно в 100 миллионов тонн редкоземельных металлов. Однако, по оценкам исследователей, на глубине от 500 до 1000 метров могут залегать месторождения, которые в разы превышают уже известные. Только в неглубоких формациях потенциальные ресурсы могут достигать сотен миллионов тонн.

Помимо лантаноидов, скандия и итрия, месторождение содержит железо, ниобий и флюорит, что делает его уникальным по составу.

Как образовалось месторождение

Геологи установили, что месторождения сформировались в результате двух событий, разделенных сотнями миллионов лет. Первая минерализация произошла около 1,3 миллиарда лет назад, когда образовалась сама структура. Ключевым же стало второе событие — примерно 430 миллионов лет назад, в палеозое: именно тогда сформировалось более 70 % нынешней минерализации.

Природа, как образно описывают этот процесс исследователи, сначала создала огромную структуру, а спустя сотни миллионов лет пропустила через неё флюиды, несущие необходимые элементы.

Почему это важно

Редкоземельные металлы имеют критически важное значение для производства электроники, электромобилей, ветровых турбин и военной техники, а Китай контролирует основную часть мировой добычи и переработки. По приведенным оценкам, полноценное введение китайских экспортных ограничений может поставить под угрозу промышленное производство за пределами КНР на сумму около 6,5 триллиона долларов в год.

Другие страны пытаются уменьшить эту зависимость: Япония приступила к экспериментальной добыче редкоземельных элементов с морского дна на глубине около 6000 метров, а США развивают комплекс Mountain Pass в Калифорнии. Впрочем, новые данные о масштабах Баян-Обо свидетельствуют о том, что быстро изменить расстановку сил на этом рынке вряд ли удастся.

Стоит отметить, что речь идет о геологических оценках потенциала, а не о подтвержденных промышленных запасах — между этими понятиями существует существенная разница, ведь не каждый обнаруженный ресурс можно добывать экономически целесообразно.