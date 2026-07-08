Под океаном обнаружили «восьмой континент» Земли: он больше Индии

Учёные всё более уверенно заявляют о существовании ещё одного континента на Земле — Зеландии. Это огромный фрагмент древнего суши, который в настоящее время почти полностью находится под водами юго-западной части Тихого океана. Его площадь составляет около 5 млн кв. км, то есть Зеландия больше Индии и примерно равна двум третям Австралии.

Главная особенность этого континента заключается в том, что около 95 % его территории находится под водой. Над поверхностью океана остались лишь отдельные части, самая большая из которых — Новая Зеландия. Именно поэтому Зеландия долгое время оставалась почти «невидимой» для широкой публики, хотя геологи изучали её на протяжении многих лет.

Последние исследования были сосредоточены на северной части Зеландии. Учёные отбирали образцы пород с морского дна в районе хребта Фервей и Кораллового моря. Среди них были песчаники, алевролиты, известняки и базальтовые породы. Благодаря датировке, геохимическому анализу и изучению магнитных аномалий исследователи смогли уточнить геологическую карту этого скрытого континента.

Зеландия когда-то была частью Гондваны — древнего суперконтинента, в состав которого также входили современные Австралия, Антарктида, Африка и Южная Америка. Примерно 80 млн лет назад она начала отделяться, а впоследствии её континентальная кора настолько растянулась и истончилась, что значительная часть суши оказалась ниже уровня океана.

Исследователи считают, что изучение Зеландии важно не только для геологии. Отложения на дне этого древнего континента могут рассказать больше о древнем климате Земли, изменении уровня океана и формировании океанических течений. Даже если Зеландия никогда не поднимется над водой, её полное картирование стало важным шагом в понимании истории нашей планеты.