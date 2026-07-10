На Землю падает загадочная космическая пыль: ученые обнаружили следы неизвестного астероида

Ежегодно на поверхность Земли попадают тысячи тонн космической пыли. Большая часть этого вещества сгорает в атмосфере, но отдельные микроскопические частицы всё же достигают поверхности планеты. Теперь учёные выяснили, что часть такой пыли может происходить от космического объекта, который до сих пор не удавалось увидеть или идентифицировать.

Речь идет о микрометеоритах — крошечных стеклообразных шариках размером от нескольких десятков до нескольких сотен микрометров. Они образуются, когда частицы космического вещества входят в атмосферу, плавятся от нагрева, а затем застывают в форме маленьких сфер.

Находки были сделаны в Антарктиде и даже на крышах

Международная группа исследователей проанализировала образцы микрометеоритов, найденные в Антарктиде и на крышах зданий в городах. С помощью электронной микроскопии, химического и изотопного анализа учёные обнаружили группу частиц, которые заметно отличаются от всех известных образцов метеоритов.

Больше всего исследователей удивило сочетание двух признаков: низкая доля изотопа кислорода-16 и повышенное содержание серы. Такой «химический отпечаток» не совпадает с материалом метеоритов, которые уже находятся в земных коллекциях.

Именно это позволило предположить, что пыль происходит от так называемого «отсутствующего» материнского тела — астероида или группы астероидов, материал которых ранее не попадал в руки учёных в виде крупных обломков.

Источник может быть ближе, чем кажется

Компьютерное моделирование показало, что эти частицы попадали в атмосферу со скоростями, характерными для околоземных астероидов. Это важная деталь, ведь она указывает на то, что источник загадочной пыли может находиться не в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, а значительно ближе к Земле.

По предположению авторов исследования, неизвестный объект мог двигаться по орбите, пересекающей орбиту Земли, как минимум миллион лет. В течение этого времени он регулярно оставлял мелкие частицы вещества, которые в конечном итоге попадали в атмосферу нашей планеты.

Учёные полагают, что такой объект может относиться к очень редкому типу углеродных астероидов, схожих на хондриты типа CY. Такие тела содержат одни из самых древних материалов Солнечной системы и могут хранить информацию о процессах, происходивших более 4,5 миллиарда лет назад.

Это открытие важно тем, что оно показывает: Земля может получать космическое вещество не только от уже известных астероидов и комет. Даже крошечная пыль способна указать на существование объектов, которые астрономы ещё не видели напрямую.