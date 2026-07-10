На Землю падає загадковий космічний пил: вчені знайшли сліди невідомого астероїда

На поверхню Землі щороку потрапляють тисячі тонн космічного пилу. Більша частина цієї речовини згорає в атмосфері, але окремі мікроскопічні частинки все ж досягають поверхні планети. Тепер вчені з’ясували, що частина такого пилу може походити від космічного об’єкта, який досі не вдавалося побачити або ідентифікувати.

Йдеться про мікрометеорити — крихітні склоподібні кульки розміром від кількох десятків до кількох сотень мікрометрів. Вони утворюються, коли частинки космічної речовини входять в атмосферу, плавляться від нагрівання, а потім застигають у формі маленьких сфер.

Знахідки були в Антарктиді та навіть на дахах

Міжнародна група дослідників проаналізувала зразки мікрометеоритів, знайдені в Антарктиді та на дахах будівель у містах. За допомогою електронної мікроскопії, хімічного та ізотопного аналізу вчені виявили групу частинок, які помітно відрізняються від усіх відомих зразків метеоритів.

Найбільше дослідників здивувало поєднання двох ознак: низька частка ізотопу кисню-16 і підвищений вміст сірки. Такий “хімічний відбиток” не збігається з матеріалом метеоритів, які вже є в земних колекціях.

Саме це дозволило припустити, що пил походить від так званого “відсутнього” материнського тіла — астероїда або групи астероїдів, матеріал яких раніше не потрапляв до рук учених у вигляді великих уламків.

Джерело може бути ближче, ніж здається

Комп’ютерне моделювання показало, що ці частинки входили в атмосферу зі швидкостями, характерними для навколоземних астероїдів. Це важлива деталь, адже вона вказує: джерело загадкового пилу може бути не в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, а значно ближче до Землі.

За припущенням авторів дослідження, невідомий об’єкт міг рухатися орбітою, яка перетинає орбіту Землі, щонайменше мільйон років. Упродовж цього часу він регулярно залишав дрібні частинки речовини, які зрештою потрапляли в атмосферу нашої планети.

Вчені вважають, що такий об’єкт може належати до дуже рідкісного типу багатих на вуглець астероїдів, схожих на хондрити типу CY. Такі тіла містять одні з найдавніших матеріалів Сонячної системи й можуть зберігати інформацію про процеси, що відбувалися понад 4,5 мільярда років тому.

Відкриття важливе тим, що воно показує: Земля може отримувати космічну речовину не лише від уже відомих астероїдів і комет. Навіть крихітний пил здатен вказати на існування об’єктів, яких астрономи ще не бачили напряму.