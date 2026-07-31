Перевірено українським фронтом: софт Swarmer отримає вчетверо потужніший «мозок» для дронів

Американська Lantronix та розробник програмного забезпечення для роїв дронів Swarmer представили спільну обчислювальну платформу для малих військових безпілотників. Компактний модуль дає приблизно вчетверо більшу обчислювальну потужність, ніж системи, які Swarmer використовує зараз, — а отже, більше автономності просто «на борту» дрона, без зв’язку з наземною станцією.

Що вміє платформа

В основі рішення — система-на-модулі Lantronix Open-Q 6490CS. На ній працює набір функцій автономності Swarmer: візуальна навігація без GPS, автоматичне розпізнавання цілей, захоплення й супровід об’єктів (зокрема функція pixel lock, що утримує ціль у кадрі до влучання), злиття даних із різних сенсорів та ухвалення рішень у реальному часі.

Платформа розрахована на безпілотники класу Group 1 — найлегшу категорію військових дронів масою до кількох кілограмів, але не обмежується повітрям: модуль можна встановлювати на літакові й коптерні апарати, наземні та морські платформи. Виробництво обіцяють підтримувати понад десять років, а сама система відповідає вимогам NDAA — американського оборонного законодавства, що забороняє китайські компоненти в закупівлях Пентагону. Для ринку США це фактично перепустка до державних контрактів.

Перевірка боєм в Україні

Головний козир Swarmer — не презентації, а фронтова статистика. Програмне забезпечення компанії, заснованої вихідцями з України, з квітня 2024 року відпрацювало понад 100 тисяч бойових місій у близько п’ятдесяти підрозділах Сил оборони. Причому працювати софту довелося в найважчих умовах сучасної війни — під активною радіоелектронною боротьбою та з придушеним GPS, де більшість комерційних рішень автономності просто відмовляють.

Саме цей досвід і став основою партнерства: Lantronix дає «залізо» промислового рівня, Swarmer — алгоритми, відшліфовані реальними бойовими застосуваннями.

Сотні дронів на одного оператора

Ключова ідея софту Swarmer — колективна автономія: один оператор планує, запускає й контролює місії за участю сотень апаратів одночасно, а рій сам розподіляє завдання між учасниками й адаптується до втрат чи протидії. Це кардинально змінює економіку застосування безпілотників, де досі на кожен дрон зазвичай потрібен окремий екіпаж.

Амбіції партнери не приховують. «Цього року у світі виготовлять понад сім мільйонів дронів — і ми вважаємо, що кожен із них потенційно може працювати на нашому програмному забезпеченні колективної автономії», — заявив президент і CEO американського підрозділу Swarmer Алекс Фінк. У Lantronix додають, що поєднання серійного NDAA-сумісного модуля з «перевіреним боєм» софтом дає операторам одразу вчетверо більший запас продуктивності під майбутні функції.

Варто зазначити, що заявлені можливості платформи поки що описані самими компаніями — незалежних випробувань чи оцінок замовників публічно не представлено, як і термінів перших постачань.

Нагадаємо, колективна автономія стає магістральним напрямом розвитку військових дронів: раніше ми писали, як американські AeroVironment та Applied Intuition продемонстрували рій баражуючих боєприпасів Mayhem 10, що координує удари під наглядом одного оператора і так само працює без GPS в умовах глушіння.