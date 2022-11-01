Співробітникам російського офісу TikTok запропонували переїхати в іншу країну за свій рахунок

Співробітникам російського офісу TikTok запропонували переїзд до Казахстану , Вірменії або Киргизстану після оголошення часткової мобілізації в Росії , проте житло, транспорт та інші витрати вони повинні оплачувати самостійно.

З середини жовтня компанія дозволила співробітникам працювати з будь-якої країни, де вони отримали відповідний дозвіл, але для цього вони мали повернутися до Росії та підписати додаткову угоду до трудового договору.

На початку року в російському офісі TikTok працювало 200-300 осіб, проте «судячи з повідомлень у робочих чатах» кожен третій співробітник переїхав до іншої країни.

У березні 2022 року соціальна мережа TikTok призупинила свою діяльність у Росії. Платформа припинила розповсюджувати новий контент у Росії, а також закрила можливість вести прямі ефіри.