Хакери навчились зламувати будь який автомобіль Honda

Ентузіасти знайшли спосіб злому практично будь-якого автомобіля Honda за допомогою перехоплення сигналу. Про це повідомляє видання The Drive.





Журналісти автомобільного порталу виявили спосіб віддаленого злому захисної системи автомобілів Honda. Описана ентузіастами можливість покладається на вразливість, яка дозволяє перехопити сигнал із брелока охоронної сигналізації і потім повторити його. Хакери назвали цю атаку Rolling Pwn, вона працює практично з будь-якими автомобілями бренду.

За словами фахівців, раніше автовиробники використовували статичні коди, які передавалися на охоронну систему автомобіля за допомогою брелока для розблокування. Більш надійною є практика генерування випадкового коду, коли всі попередні коди стають недійсними. Однак за допомогою знайденої вразливості можна перехопити комбінацію цифр, що передається з пульта на автомобіль, а потім на її основі згенерувати нову правильну послідовність.

“Ми вивчили минулі подібні вразливості і виявили, що вони позбавлені підстав”, – прокоментували проблему представники автоконцерну. Однак у рамках експерименту журналістам The Drive вдалося скористатися вразливістю до злому автомобіля Honda Accord 2021 року випуску. За словами фахівців, дана можливість не дозволяє зловмисникові викрасти машину через відсутність оригінального ключа, проте проблема все одно викликає побоювання.