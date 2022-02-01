Що важливо знати про безкоштовний антивірус для комп’ютера в 2022 році

Багато хто ставить на комп’ютер антивірус, навіть не замислюючись про це. Просто вводять у пошукову систему «завантажити антивірус» та завантажують те, що трапилося першим. Бажано, щоб це ще й було без будь-яких щомісячних платежів. Умовно існує три види безкоштовних антивірусів.





Повністю безкоштовний (Freeware)

Від маловідомих розробників. Навряд чи це комплексне рішення дасть захист від усіх загроз, швидше за все, це буде детектор без можливості лікування вірусів. Натомість програма може розміщувати рекламу (Adware) та використовувати ресурси ПК для своїх цілей. За рахунок того, що антивірус має доступ до багатьох місць системи, така програма може збирати різну інформацію.

За фактом такий антивірус сам може бути легальним трояном для вашої системи. Якість виявлення вірусів теж залишатиме бажати кращого. Як правило, такі програми просто марні і несуть лише декоративну функцію. Шкоди буде від них більше, ніж користі.

Безкоштовний антивірус для комп’ютера – що важливо знати

Умовно-безкоштовні (Shareware)

Продукт відомого бренду із можливістю безкоштовного використання. Як правило, функціонал такої програми буде дуже стиснутий. Наприклад, можуть не працювати ті чи інші функції: від вірусів захистить, а від фішингу та мережевих атак ні.

В умовно-безкоштовному антивірусі оновлення баз може відбуватися із суттєвою затримкою – все буде зроблено для того, щоб користувач придбав продукт. Також у такому ПЗ іноді відсутня функція лікування вірусів – вам буде запропоновано видалити заражений об’єкт. Використовувати можна: все залежить від функціоналу, який надається безкоштовно.

Умовно-безкоштовні — trial версії

Майже будь-який антивірусний бренд надає можливість використання свого продукту в пробному режимі. Зазвичай дається від 10 до 30 днів для того, щоб користувач оцінив роботу програми. Функціонал в даному випадку не утиснутий, програма має сподобатися, щоб її придбали. Після закінчення пробного періоду софт може не працювати або функціонал буде значно урізаний. Вимкнеться можливість оновлення. Повторне встановлення на цю операційну систему (а, може, і на комп’ютер) стане неможливим. Такий тип ліцензії є хорошим у тому випадку, якщо потрібно перевірити ПК на віруси.

Ми тут у жодному разі нікого не агітуємо купувати антивіруси – з моменту виходу Windows 10 ми перестали користуватися такими програмами. Якщо дотримуватися певних правил цифрової гігієни, то антивірус не потрібен.

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