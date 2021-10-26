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Через тиждень WhatsApp перестане працювати на низці смартфонів

26.10.2021
Менше хвилини
WhatsApp

Починаючи з першого листопада 2021 року месенджер WhatsApp припинить підтримку смартфонів на базі Android 4.0.1 і старше. Про це повідомляється на офіційному сайті .


Щоб скористатися сервісом далі, необхідно оновити версію Android до 4.1, а якщо це неможливо, придбати новий смартфон або хоча б встигнути до першого листопада зберегти історію чатів (ця функція також відключиться після вказаної дати).

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Розробники нагадують, що WhatsApp також можна використовувати на iPhone під керуванням iOS 10 та новіших версій (найактуальнішою є iOS 15).

Усього під удар потраплять кілька десятків смартфонів , які зараз підтримують роботу з WhatsApp. Серед них – кілька iPhone, а також смартфони Sony, ZTE, LG та інші.

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26.10.2021
Менше хвилини

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