Через тиждень WhatsApp перестане працювати на низці смартфонів

Починаючи з першого листопада 2021 року месенджер WhatsApp припинить підтримку смартфонів на базі Android 4.0.1 і старше. Про це повідомляється на офіційному сайті .





Щоб скористатися сервісом далі, необхідно оновити версію Android до 4.1, а якщо це неможливо, придбати новий смартфон або хоча б встигнути до першого листопада зберегти історію чатів (ця функція також відключиться після вказаної дати).

Розробники нагадують, що WhatsApp також можна використовувати на iPhone під керуванням iOS 10 та новіших версій (найактуальнішою є iOS 15).

Усього під удар потраплять кілька десятків смартфонів , які зараз підтримують роботу з WhatsApp. Серед них – кілька iPhone, а також смартфони Sony, ZTE, LG та інші.