Softnews

Російські власники iPhone втратили доступ до 7000 додатків

Не пощастило і жителям Республіки Білорусь – з їхнього місцевого розділу Apple App Store було видалено майже 6000 програм.

17.03.2022
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AppStore

Дослідницька компанія Sensor Tower розповіла про те, як сильно війна з Україною позначилися на російських власниках iPhone та іншої техніки з яблуком на корпусі.


Як з’ясувалося, за три тижні, що пройшли з 24 лютого, російський розділ Apple App Store “очистився” від 6982 додатків.

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Слідом за Росією “санкціонувати” App Store взялися і для білорусів — їхній розділ фірмового магазину за три тижні недорахувався 5900 додатків.

Серед додатків, що зникли з Росії, можна відзначити фірмові представництва Coca-Cola і H&M, каналу Eurosport, а також твори ігрових студій Zynga, Supercell і Take-Two.

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17.03.2022
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