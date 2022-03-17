Softnews
Російські власники iPhone втратили доступ до 7000 додатків
Не пощастило і жителям Республіки Білорусь – з їхнього місцевого розділу Apple App Store було видалено майже 6000 програм.
Дослідницька компанія Sensor Tower розповіла про те, як сильно війна з Україною позначилися на російських власниках iPhone та іншої техніки з яблуком на корпусі.
Як з’ясувалося, за три тижні, що пройшли з 24 лютого, російський розділ Apple App Store “очистився” від 6982 додатків.
Слідом за Росією “санкціонувати” App Store взялися і для білорусів — їхній розділ фірмового магазину за три тижні недорахувався 5900 додатків.
Серед додатків, що зникли з Росії, можна відзначити фірмові представництва Coca-Cola і H&M, каналу Eurosport, а також твори ігрових студій Zynga, Supercell і Take-Two.