Російські власники iPhone втратили доступ до 7000 додатків

Дослідницька компанія Sensor Tower розповіла про те, як сильно війна з Україною позначилися на російських власниках iPhone та іншої техніки з яблуком на корпусі.





Як з’ясувалося, за три тижні, що пройшли з 24 лютого, російський розділ Apple App Store “очистився” від 6982 додатків.

Слідом за Росією “санкціонувати” App Store взялися і для білорусів — їхній розділ фірмового магазину за три тижні недорахувався 5900 додатків.

Серед додатків, що зникли з Росії, можна відзначити фірмові представництва Coca-Cola і H&M, каналу Eurosport, а також твори ігрових студій Zynga, Supercell і Take-Two.

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