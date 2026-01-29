Документи не підтягуються в «Дії»: Мін’юст пояснив, як виправити помилку

Міністерство юстиції України надало роз’яснення для користувачів, які зіткнулися з проблемою відсутності цифрових документів у застосунку «Дія». Найчастіше йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення або зміну імені. За словами фахівців, головною причиною є відсутність даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) або помилки в наявних записах.

Актуалізація актового запису — це не просто технічна формальність для відображення картинки у смартфоні. Це критично важливий процес верифікації даних, який є ключем до отримання багатьох державних послуг, від оформлення субсидій до виїзду за кордон.

Як повернути документи: Якщо вашого свідоцтва немає в застосунку, це означає, що паперовий архів ще не був повністю оцифрований або під час перенесення даних допустили помилку. Виправити це можна двома способами:

Офлайн: Звернутися до будь-якого найближчого відділу ДРАЦС незалежно від місця реєстрації чи проживання. Онлайн: Скористатися вебпорталом Міністерства юстиції. Для цього потрібно подати заяву на верифікацію документа, додати скан-копії паперових оригіналів та завірити запит електронним підписом.

Після успішної актуалізації в реєстрі документ автоматично з’явиться і в застосунку «Дія».