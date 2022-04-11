Microsoft припинить підтримку одразу кількох версій Windows 10

Керівництво компанії Microsoft вирішило припинити підтримку відразу семи версій Windows 10.





Повідомлення про це з’явилось на офіційному сайті корпорації. Знайти його можна у розділі Windows Message Center. Причини зрозумілі – Microsoft хоче сконцентрувати всю свою увагу на Windows 11, поширення якої світом йде не так швидко, як хотілося б великим босам.

Які Windows 10 перестануть оновлюватись з 10 травня? Ось список:

Windows 10 20H2 Home;

Windows 10 20H2 Pro;

Windows 10 20H2 Pro Education;

Windows 10 20H2 Pro для Workstations;

Windows 101909 Enterprise;

Windows 10 1909 Education;

Windows 10 1909 IoT Enterprise.

Усі вони перестануть отримають оновлення безпеки. Останнє оновлення безпеки випустять якраз 10 травня. Воно й стане фінальним. Що стосується Windows 10 20H2 Enterprise, Windows 10 20H2 Education та Window 10 20H2 IoT Enterprise, то їх оновлюватимуть до травня 2023 року.

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