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Microsoft припинить підтримку одразу кількох версій Windows 10
Керівництво компанії Microsoft вирішило припинити підтримку відразу семи версій Windows 10.
Повідомлення про це з’явилось на офіційному сайті корпорації. Знайти його можна у розділі Windows Message Center. Причини зрозумілі – Microsoft хоче сконцентрувати всю свою увагу на Windows 11, поширення якої світом йде не так швидко, як хотілося б великим босам.
Які Windows 10 перестануть оновлюватись з 10 травня? Ось список:
- Windows 10 20H2 Home;
- Windows 10 20H2 Pro;
- Windows 10 20H2 Pro Education;
- Windows 10 20H2 Pro для Workstations;
- Windows 101909 Enterprise;
- Windows 10 1909 Education;
- Windows 10 1909 IoT Enterprise.
Усі вони перестануть отримають оновлення безпеки. Останнє оновлення безпеки випустять якраз 10 травня. Воно й стане фінальним. Що стосується Windows 10 20H2 Enterprise, Windows 10 20H2 Education та Window 10 20H2 IoT Enterprise, то їх оновлюватимуть до травня 2023 року.