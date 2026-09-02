Google ще сильніше відсуває звичайні сайти в пошуку: AI Overview почав займати майже весь екран

Google продовжує перебудовувати свій пошуковик навколо штучного інтелекту. У частини користувачів AI Overview тепер автоматично відкривається у розгорнутому вигляді, через що традиційні результати пошуку можуть опинятися далеко за межами першого екрана.

Раніше згенерована ШІ-сводка часто показувалася у скороченому форматі, а користувач міг сам натиснути кнопку для перегляду повної відповіді. Тепер для окремих запитів Google одразу демонструє розгорнутий текст, під яким розташоване поле для наступного запитання.

Найпомітніше новий інтерфейс проявляється у настільній версії пошуку. За спостереженнями The Verge, AI Overview у деяких випадках займає майже всю видиму частину браузера. Щоб дістатися до звичайних посилань на сайти, користувачу доводиться прокручувати сторінку вниз.

Пошук поступово перетворюється на чат

Поле під відповіддю дозволяє одразу поставити додаткове запитання. Після цього користувач переходить до AI Mode, де пошук працює вже у форматі діалогу з Gemini.

Такий напрям розвитку не є несподіваним. Ще у травні 2026 року Google офіційно повідомила, що користувачі по всьому світу зможуть ставити уточнювальні запитання безпосередньо з AI Overview і продовжувати пошук у AI Mode. Компанія назвала це частиною найбільшої перебудови Google Search за останні десятиліття.

Новим є саме автоматичне розгортання AI Overview. Представниця Google Дженніфер Кутц підтвердила The Verge, що пошуковик може показувати розширені відповіді для запитів, де алгоритми вважають їх особливо корисними. Якщо користувач уже почав прокручувати сторінку, блок не повинен раптово розгортатися і зміщувати контент.

Для сайтів це може стати ще однією проблемою

Чим більше інформації Google показує безпосередньо у результатах пошуку, тим менша необхідність переходити на сайт, з якого ця інформація була отримана. Саме цей ефект уже викликає занепокоєння серед видавців та регуляторів.

Європейська комісія, зокрема, вивчає вплив AI Overviews на видавців і те, чи зменшують такі функції трафік та доходи сайтів. 1 вересня Reuters повідомило, що європейські антимонопольні регулятори опитували видавців щодо можливості відмовитися від використання їхнього контенту в AI-функціях Google без погіршення позицій у звичайному пошуку.

Тому новий дизайн має значення не лише для зручності користувачів. Google поступово перетворює сторінку пошуку з каталогу посилань на самостійний сервіс відповідей, а традиційні сайти дедалі частіше стають допоміжними джерелами під відповіддю ШІ.