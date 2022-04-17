Стало відомо, як надовго ПриватБанк відключить Приват24

ПриватБанк повідомляє про регламентні роботи, що розпочнуться у неділю, 17 квітня ввечері.





Як уточнили в прес-службі банку, з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня не буде доступний Приват24. В Цей час не рекомендується здійснювати важливі платежі, щоб уникнути “зависання” коштів та їх помилкового списання.



“Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу всіх сервісів”, – йдеться у повідомленні.

Банкомати та платіжні термінали працюватимуть без змін. У ПриватБанку нагадали, що переведення з картки на картку можна здійснити на сайті банку.

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