Google ещё сильнее оттесняет обычные сайты в поиске: AI Overview стал занимать почти весь экран

Google продолжает перестраивать свою поисковую систему с учетом искусственного интеллекта. У части пользователей AI Overview теперь автоматически открывается в развернутом виде, из-за чего традиционные результаты поиска могут оказываться далеко за пределами первого экрана.

Раньше сгенерированная ИИ-сводка часто отображалась в сокращённом формате, и пользователь мог самостоятельно нажать кнопку для просмотра полного ответа. Теперь для отдельных запросов Google сразу показывает развернутый текст, под которым расположено поле для следующего вопроса.

Наиболее заметно новый интерфейс проявляется в настольной версии поисковой системы. По наблюдениям The Verge, AI Overview в некоторых случаях занимает почти всю видимую часть браузера. Чтобы добраться до обычных ссылок на сайты, пользователю приходится прокручивать страницу вниз.

Поиск постепенно превращается в чат

Поле под ответом позволяет сразу задать дополнительный вопрос. После этого пользователь переходит в режим AI Mode, где поиск осуществляется уже в формате диалога с Gemini.

Такое направление развития не является неожиданным. Ещё в мае 2026 года Google официально сообщила, что пользователи по всему миру смогут задавать уточняющие вопросы непосредственно из AI Overview и продолжать поиск в AI Mode. Компания назвала это частью крупнейшей перестройки Google Search за последние десятилетия.

Нововведением является именно автоматическое раскрытие AI Overview. Представительница Google Дженнифер Кутц подтвердила The Verge, что поисковик может показывать расширенные ответы на запросы, в которых алгоритмы считают их особенно полезными. Если пользователь уже начал прокручивать страницу, блок не должен внезапно раскрываться и смещать контент.

Для сайтов это может стать ещё одной проблемой

Чем больше информации Google показывает непосредственно в результатах поиска, тем меньше необходимости переходить на сайт, с которого эта информация была получена. Именно этот эффект уже вызывает беспокойство среди издателей и регулирующих органов.

Европейская комиссия, в частности, изучает влияние AI Overviews на издателей и то, приводят ли такие функции к сокращению трафика и доходов сайтов. 1 сентября агентство Reuters сообщило, что европейские антимонопольные регуляторы опрашивали издателей о возможности отказаться от использования их контента в AI-функциях Google без ухудшения позиций в обычном поиске.

Поэтому новый дизайн важен не только с точки зрения удобства пользователей. Google постепенно превращает страницу поиска из каталога ссылок в самостоятельный сервис ответов, а традиционные сайты всё чаще становятся вспомогательными источниками под ответом ИИ.