Дешевая подписка, меньше возможностей: почему AI-компании отказываются от щедрых лимитов

Издание PCWorld сообщает о существенном урезании условий использования новой модели Claude Fable 5 для владельцев обычных подписок на Claude — и, по оценкам аналитиков, это лишь первый пример того, как крупные AI-компании начнут бороться с убыточностью фиксированных тарифных планов.

Что изменилось

После возобновления доступа к Fable 5 — мощной модели Claude, которая ранее была временно заблокирована из-за экспортных ограничений США, — выяснилось, что условия её использования для подписчиков оказались значительно более строгими, чем обещали изначально. Пользователям тарифов Claude Pro, Max, Team и Enterprise теперь предоставляется лишь месяц бесплатного доступа к Fable вместо первоначально анонсированных двух недель. Впрочем, по истечении этого периода доступ к модели будет стоить столько же, сколько и прямой доступ через API.

Более того, подписчики смогут использовать в Fable лишь половину своего обычного лимита запросов — это новое ограничение ввели сразу после возвращения модели. При этом прежнее обещание со временем включить Fable в обычные подписки на Claude больше не повторяется компанией.

Почему это происходит

По оценкам, приведенным изданием, подписчики с фиксированной месячной платой фактически получали огромную субсидию от AI-компаний: пользователь тарифа ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц, по некоторым подсчётам, при полном исчерпании лимитов мог получить услуги на сумму, эквивалентную примерно 14 000 долларов стоимости токенов через API. Такая модель ценообразования давно считалась экспертами отрасли экономически нежизнеспособной.

Не только Anthropic

PCWorld отмечает, что подобная тенденция, вероятно, затронет и конкурентов. OpenAI недавно представила линейку моделей GPT-5.6 в трех вариантах — облегченную Luna, стандартную Terra и флагманскую Sol, однако на данный момент доступ ко всем трем ограничен лишь «группой доверенных партнеров и организаций». Автор материала высказывает предположение, что когда GPT-5.6 станет общедоступной, ограничения для обычных подписчиков ChatGPT, скорее всего, коснутся в первую очередь флагманской модели Sol, тогда как Luna и Terra, вероятно, останутся доступными без существенных ограничений.