Дешева передплата, менше можливостей: чому AI-компанії відмовляються від щедрих лімітів

Видання PCWorld повідомляє про суттєве урізання умов користування новою моделлю Claude Fable 5 для власників звичайних підписок Claude — і, за оцінками аналітиків, це лише перший приклад того, як великі AI-компанії почнуть боротися зі збитковістю фіксованих тарифних планів.

Що змінилося

Після повернення доступу до Fable 5 — потужної моделі Claude, яку раніше тимчасово заблокували через експортні обмеження США, — з’ясувалося, що умови користування нею для передплатників виявились значно жорсткішими, ніж обіцяли спочатку. Користувачам тарифів Claude Pro, Max, Team та Enterprise тепер надається лише місяць безкоштовного доступу до Fable замість початково анонсованих двох тижнів. Втім, після цього періоду доступ до моделі коштуватиме стільки ж, скільки й прямий доступ через API.

Більше того, передплатники зможуть використовувати на Fable лише половину свого звичайного ліміту запитів — це нове обмеження запровадили одразу після повернення моделі. При цьому раніша обіцянка з часом включити Fable до звичайних підписок Claude більше не повторюється компанією.

Чому це відбувається

За оцінками, наведеними виданням, підписники з фіксованою місячною платою фактично отримували величезну субсидію від AI-компаній: користувач тарифу ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць, за деякими підрахунками, за умови повного вичерпання лімітів міг отримати послуги на суму, еквівалентну приблизно 14 000 доларів вартості токенів через API. Така модель ціноутворення давно вважалася експертами галузі економічно нежиттєздатною.

Не лише Anthropic

PCWorld зазначає, що подібна тенденція, ймовірно, торкнеться й конкурентів. OpenAI нещодавно представила лінійку моделей GPT-5.6 у трьох варіантах — легку Luna, стандартну Terra та флагманську Sol, проте наразі доступ до всіх трьох обмежений лише “довіреною групою партнерів і організацій”. Автор матеріалу висловлює припущення, що коли GPT-5.6 вийде у загальний доступ, обмеження для звичайних передплатників ChatGPT, найімовірніше, торкнуться в першу чергу флагманської моделі Sol, тоді як Luna і Terra, ймовірно, залишаться доступними без суттєвих застережень.