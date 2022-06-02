Менше блохи: вчені створили робота-краба завдовжки лише 0,5 міліметра

Американські вчені з Північно-Західного університету в Іллінойсі розробили найменшого у світі дистанційно керованого та здатного пересуватися робота. Пристрій, що нагадує краба, має довжину всього 0,5 міліметра- Це менше розмірів звичайної блохи.





Новинка вміє гнутися, ходити, обертатись і навіть стрибати. І все це без допомоги електрики чи гідравліки. Рух відбувається завдяки застосуванню ефекту пам’яті матеріалу, з якого виготовлений робот. При нагріванні цей матеріал розтікається і стає плоским, а при охолодженні спеціальне тонке скляне покриття повертає тіло робота-краба у вихідний стан.

Нагрівання проводиться за допомогою променя лазера, який і виступає як механізм дистанційного керування. Швидкість переміщення у просторі такого крабика дуже пристойна — близько половини довжини тіла робота в секунду.