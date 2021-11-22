Стало відомо, як насправді звірі перетворюються на людожерів
В житті всяке буває. Вчора ти був сильним і шановним царем звірів зі своїм гаремом із левиць, а сьогодні доля штовхає тебе під зад, і від розпачу ти починаєш накидатися на… людей? Невже хижак вирішує звести рахунки із життям витонченим способом?
Ні, у втратившого позиції лева чи тигра є об’єктивні причини закусити людським м’ясом. З віком тварина втрачає зуби, пазурі та фізичну силу, старий лев не позариться на буйвола, той просто підніме діда на роги. Провал чекає і травмованого хижака: ушкоджена щелепа або зламана лапа назавжди вибивають великого котика з великого полювання. Частою причиною зміни раціону стають голки дикобраза – несподівано підла зброя. Хижаки не в змозі дістати шипи з морди, через що ті дуже заважають, а рани регулярно запалюються, змушуючи мисливця поповнити ряди людожерів.
На щастя, лише відчайдушні кішки вибирають гомосапієнсів своєю здобиччю, ми надто кістляві, та й якість м’яса залишає бажати кращого. На жаль, ми далеко не найнебезпечніші створіння: почуття людей притуплені, ми необережні, цікаві і вельми самовпевнені. У нас немає рогів, зубів чи пазурів, навіть серйозно хворий лев чи тигр упорається з беззбройною людиною. Історія зберегла кілька десятків сюжетів про кішок-людожерів. Але два з них варті окремої згадки.
Наприкінці 19 століття на річці Цаво з’явився дует левів. Вони наводили жах на залізничників у Кенії, полюючи на них ночами. Їхні пригоди тривали майже 9 місяців, загинуло 35 іноземних робітників і не менше сотні місцевих жителів. Жах закінчив інженер Джон Паттерсон. Розтин показав, що зуби левів були сильно пошкоджені, а один з них мав серйозну травму щелепи.
Через 5 років, у Непалі з’явилася тигриця, що кошмарила місцеві села і вдиралася в хиткі хатини, щоб поласувати їх власниками. Для вбивства кровожерного монстра довелося підняти армію. Це не допомогло, хитрий звір перейшов кордон і проникнув до Індії. Тигрицю занапастила самовпевненість: зрештою вона стала виходити на полювання серед білого дня і напоролася на чоловіка з рушницею, Джима Корбетта. Ця людина спеціалізувалася на полюванні на людожерів і спеціально вистежувала хижачку. Мисливець упорався з нею, страждання сільських жителів було закінчено.
Дослідження щелепи покійної тварини показало, що кровожерна мисливця була позбавлена нижніх іклів через вкрай хворобливе кульове поранення. Невдалий постріл недосвідченого мисливця прирік тварину на важке життя, а 436 чоловік – на смерть.
Всі ці речі підтверджують той факт, що здоровий хижак не наближатиметься до людини без серйозної причини. Людина це щось чужорідне незнайоме. Звір не зустрічає людей у природному середовищі, а тому може накинутися лише від крайнього відчаю.
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