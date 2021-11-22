Стало відомо, як насправді звірі перетворюються на людожерів

В житті всяке буває. Вчора ти був сильним і шановним царем звірів зі своїм гаремом із левиць, а сьогодні доля штовхає тебе під зад, і від розпачу ти починаєш накидатися на… людей? Невже хижак вирішує звести рахунки із життям витонченим способом?





Ні, у втратившого позиції лева чи тигра є об’єктивні причини закусити людським м’ясом. З віком тварина втрачає зуби, пазурі та фізичну силу, старий лев не позариться на буйвола, той просто підніме діда на роги. Провал чекає і травмованого хижака: ушкоджена щелепа або зламана лапа назавжди вибивають великого котика з великого полювання. Частою причиною зміни раціону стають голки дикобраза – несподівано підла зброя. Хижаки не в змозі дістати шипи з морди, через що ті дуже заважають, а рани регулярно запалюються, змушуючи мисливця поповнити ряди людожерів.

На щастя, лише відчайдушні кішки вибирають гомосапієнсів своєю здобиччю, ми надто кістляві, та й якість м’яса залишає бажати кращого. На жаль, ми далеко не найнебезпечніші створіння: почуття людей притуплені, ми необережні, цікаві і вельми самовпевнені. У нас немає рогів, зубів чи пазурів, навіть серйозно хворий лев чи тигр упорається з беззбройною людиною. Історія зберегла кілька десятків сюжетів про кішок-людожерів. Але два з них варті окремої згадки.

Наприкінці 19 століття на річці Цаво з’явився дует левів. Вони наводили жах на залізничників у Кенії, полюючи на них ночами. Їхні пригоди тривали майже 9 місяців, загинуло 35 іноземних робітників і не менше сотні місцевих жителів. Жах закінчив інженер Джон Паттерсон. Розтин показав, що зуби левів були сильно пошкоджені, а один з них мав серйозну травму щелепи.

Через 5 років, у Непалі з’явилася тигриця, що кошмарила місцеві села і вдиралася в хиткі хатини, щоб поласувати їх власниками. Для вбивства кровожерного монстра довелося підняти армію. Це не допомогло, хитрий звір перейшов кордон і проникнув до Індії. Тигрицю занапастила самовпевненість: зрештою вона стала виходити на полювання серед білого дня і напоролася на чоловіка з рушницею, Джима Корбетта. Ця людина спеціалізувалася на полюванні на людожерів і спеціально вистежувала хижачку. Мисливець упорався з нею, страждання сільських жителів було закінчено.

Дослідження щелепи покійної тварини показало, що кровожерна мисливця була позбавлена ​​нижніх іклів через вкрай хворобливе кульове поранення. Невдалий постріл недосвідченого мисливця прирік тварину на важке життя, а 436 чоловік – на смерть.

Всі ці речі підтверджують той факт, що здоровий хижак не наближатиметься до людини без серйозної причини. Людина це щось чужорідне незнайоме. Звір не зустрічає людей у ​​природному середовищі, а тому може накинутися лише від крайнього відчаю.