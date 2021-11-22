Їстівний острів: Вчені пояснили, навіщо жителі острова Ормуз їдять його ґрунт

Поруч із Іраном є острів Ормуз. Мало того, що сам він є унікальним, неймовірним природним шедевром, острів відомий ще й тим, що він їстівний!





Його мешканці активно використовують ґрунт у їжу. І роблять це зовсім не через злидні або дивні релігійні звичаї.

Навіщо ж жителі Ормузу їдять свій острів?

Неземні краєвиди

Ормуз розташований за 8 км від узбережжя Ірану. Колись тут була фортеця, що прикривала прохід протокою до іранських портів. Водночас Ормуз використовували численні торговці як перевалочну базу у торгівлі з Іраном.

Нині і фортеця та торгівля неактуальні. На острові залишилося лише невелике поселення. Але туристи з усього світу відвідують Ормуз через його неймовірні пейзажів . Тут важко повірити, що ти на Землі. Помаранчеві, жовті та червоні гори настільки яскраві, що здаються нереальними. Між ними видно абсолютно білі породи та Високі скелі.

Через реакцію з морською водою піски на пляжах та прибережні хвилі теж пофарбовані у неймовірні кольори. Тут можна блукати повз бузкові скелі по червоному піску, у які б’ються рожево-лілові хвилі.

Але й сама структура острова неймовірна .

Солоні гори

Ормуз – це соляні відкладення. Через течії і клімат тут мільйони років відкладалася сіль, яка в поєднанні з гіпсовими породами сформувала цілий острів, що розсунув підводні скелі.

Для соляного кістяка площа величезна – цілих 42 км². Величезні відкладення солі не тільки призвели до зміни кольору ґрунту та скель внаслідок хімічних реакцій.

Через сіль на острові практично нічого не росте. Землеробство тут неможливе. Тому після того, як фортеця та торговельний порт були покинуті, на острові виживають лише рибалки. Як додаткове джерело доходу вони видобувають і продають місцеву сіль із дуже цінним мінеральним складом.

Але навіщо вони їдять землю?

Земля для харчування

Землю тут справді додають у їжу: від соусів до риби до варення. А місцеві коржі тамші взагалі випікають на вогні із суміші борошна та землі.

Звичайно, у хід іде не вся земля на острові. У кулінарії використовується тільки ґрунт з однієї вершини, до того ж очищений, просіяний і термічно оброблений.

Через дуже специфічний склад землі на цій вершині ґрунт просто дуже смачний. Його можна порівняти, наприклад, з кавказькими приправами, коли до солі додають різні трави.

Але на Ормузі смак ґрунту надають не трави, а саме мінеральні речовини та солі, які роблять його натуральною природною приправою.