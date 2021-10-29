Зал відміняється: в інтернеті почали продавати “штучні м’язи”, як у голлівудських акторів

Худорляві хлопці з усього світу тріумфують – більше не потрібно виснажувати себе фізичними вправами і суворим раціоном харчування, щоб мати вражаючу мускулатуру. На допомогу прийшли заповзятливі китайці – поки дурні із західної півкулі потіли у залі, вони вирішили проблему недостатньої м’язової маси радикально та винайшли костюми, які її імітують.





Продукція китайської компанії Smitizen, яку вже активно продають на AliExpress, дозволяє навіть самому лінивому любителю содової та чіпсів виглядати як Арні у свої найкращі роки. Силіконовий костюм з анатомічно вірним м’язовим корсетом і венами, що виступають, навіть без одягу важко відрізнити від реальної мускулатури. На деяких моделях є навіть штучне волосся, якщо гладкі зразки комусь здаються недостатньо тестостероновими.

Подібне обмундирування – не новина, у кінематографі вже давно використовуються схожі костюми, що дозволяють за необхідності перетворити анорексика на короля турників. У широкому продажу штучні м’язи теж доступні не один рік, але такої реалістичності вдалося досягти тільки зараз завдяки розвитку 3D-друку.

Коштує ця краса в діапазоні від 120 до 600 доларів, ціна залежить від розміру костюма. Деякі моделі покривають тільки грудну клітку і прес, залишаючи руки відкритими, якщо такий одягнути на худорлявого юнака – вийде досить комічне видовище. Найдорожчі варіанти закривають навіть ноги, але в них не так просто пересуватися.

Ми вже чуємо незадоволені вигуки качків, які поклали найкращі роки життя на нарощування банок – спокійно, панове, такого роду комбінезони явно не найгірший із засобів для обману слабкої статі, досить згадати Кирила Терешіна та його синтолові «руки-базуки».

До речі, в асортименті Smitizen на Алі є навіть костюм із пивним животом.