Китай призупинив співпрацю з Російською академією наук

Як показала практика, Китай не надто поспішає підтримувати Росію. Тільки за останні дні з Китаю прийшли новини про те, що головний місцевий виробник електроніки – компанія Huawei – спочатку вилучив із AppGallery додатки російських банків , а потім і зовсім відключив російські карти «Мир» , а також про те, що китайська платіжна система UnionPay перестала допомагати росіянам оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах.





А тепер стало відомо, що від допомоги Росії відмовляються вже і китайські вчені. Президент Російської академії наук Олександр Сергєєв оголосив, що китайські партнери академії «поставили співпрацю на паузу»: «Якщо говоримо про південний чи східний напрямки, на жаль, прямо можу сказати, що наші китайські наукові колеги теж натиснули на паузу, і протягом останнього місяця ми не можемо вийти на серйозні такі обговорення, незважаючи на те, що у нас була чудово побудована співпраця з регулярним спілкуванням».

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