Huawei видалила з AppGallery програми російських банків

Наразі російські компанії намагаються компенсувати свої втрати за допомогою Китаю. Однак, як показує практика, Піднебесна не надто прагне допомагати росіянам, не в останню чергу побоюючись тиску Заходу на свій бізнес.





Так, сьогодні стало відомо, що китайська компанія Huawei, яка і так уже понад два роки перебуває під санкціями США, вирішила видалити зі свого фірмового магазину додатків віртуальні «представництва» російських банків «ВТБ Онлайн», «Промзв’язокбанк» та «Відкриття». При цьому додаток не менш “санкційних” “Альфа-Банк” та “Сбербанк” все ще доступні в AppGallery.

Або їх просто ще не встигли зачистити, або санкції не єдина причина видалення додатків трьох інших банків.

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