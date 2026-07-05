Ваш кіт незабаром опиниться в “Дії”: в Україні тестують реєстр домашніх тварин

Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт зі створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак, котів і тхорів (фреток). У перспективі на його основі планують запровадити цифровий ветеринарний паспорт з інтеграцією в застосунок “Дія”.

У єдиній базі зберігатимуться дані про власника тварини, історію вакцинації та інші ветеринарні документи. Це дозволить у разі втрати паперового ветпаспорта відновити всю інформацію з реєстру, а також спростить пошук загублених тварин. Переоформлювати чинні ветеринарні паспорти власникам не доведеться — інформацію з них ветеринари самі перенесуть до нового реєстру. Якщо тварина вже має мікрочип, повторно чипувати її також не потрібно: лікар лише зчитає наявні дані й внесе їх до системи.

Як проходитиме реєстрація

Внести тварину до реєстру можна буде безкоштовно під час візиту до державної або приватної ветклініки, яка долучилася до проєкту. Присутність власника обов’язкова: потрібно надати документи й підписати заяву, а лікар проведе ідентифікацію тварини. Дистанційної чи онлайн-реєстрації не передбачено, а саме чипування залишається рекомендованим, а не обов’язковим.

На першому етапі пілотування до системи вже внесли понад 6 тисяч тварин, найближчим часом стартує наступний етап тестування за участю державних ветклінік — згодом до проєкту підключаться й приватні заклади.

Після завершення тестування та наповнення реєстру Міністерство економіки спільно з Мінцифри планують реалізувати відображення цифрових ветпаспортів у застосунку “Дія”, де власники зможуть керувати всіма даними про улюбленця в кілька кліків.