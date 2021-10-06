Стало відомо, як можна легко знайти потрібну інформацію на конкретному сайті

Будь-який користувач інтернету знає – те, що потрібно, можна з легкістю знайти в пошуковій системі. Але бувають такі ситуації, коли якусь інформацію потрібно знайти на певному сайті.





Які у нас є варіанти?

Знайти на конкретному сайті рядок пошуку.

Найпростіший, але не завжди вірний варіант. Справа в тому, що не завжди платформи сайту вміють шукати інформацію всередині сайту, як правило, пошук тут створений досить примітивний.

Наприклад, на сайті є стаття «Як співають ластівки», вона спокійно знайдеться за фразою «співають ластівки», але не знайдеться за запитом «співає ластівка», тому що, в більшості випадків, пошук всередині сайту не враховує морфологію слів.

Пошук усередині сайту через форму краще здійснювати за ключовими словами, пробуючи різні варіанти.

Скористатися пошуковими системами

Основні пошукові системи вміють шукати інформацію на конкретному сайті. Щоб знайти потрібне на сайті через Google, потрібно використовувати оператор site:

Пошукові машини також підтримують оператор *, щоб звузити межі пошуку, наприклад, якщо вам потрібно знайти інформацію в певній категорії сайту: site.ru/windows/*

До речі, якщо сайт добре ранжується в пошуковику, можна і не використовувати оператори. Досить після запиту вписати URL адреса сайту.

Варто розуміти, що пошукова система, як правило, не індексує на 100% всі сторінки сайту і також може не знайти потрібні дані. Індексування залежить від багатьох параметрів: якості сторінок, швидкості роботи сайту, накладених фільтрів і обмежень на сайт …

Чинників ранжування сотні, всі їх неможливо перерахувати в одній статті, тому на 100% гарантувати позитивний результат пошуку на сайті ніхто не може.

Якщо ви впевнені, що інформація була або повинна бути на конкретному сайті, то тут єдина порада – написати власнику сайту.

А для того, щоб знайти будь-який текст на конкретній сторінці сайту, нам не потрібні пошукові системи. Відкриваємо сторінку в браузері і натискаємо Ctrl + F – відкриється рядок пошуку по сторінці. Природно, ніякої морфології такий пошук враховувати не буде. У мобільному браузері форма пошуку викликається через меню браузера і діє аналогічно.