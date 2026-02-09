Нова ера для iPhone: Siri з інтелектом Google з’явиться в iOS 26.4 вже у березні

Власники техніки Apple, ймовірно, отримають одне з найважливіших оновлень за останні роки вже наступного місяця. Згідно з інсайдерською інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, компанія готує до випуску оновлену версію голосового асистента Siri, в основу якої ляже передова модель штучного інтелекту Google Gemini. Реліз заплановано разом із виходом операційної системи iOS 26.4.

Графік виходу: бета вже на порозі

За даними Гурмана, Apple не збирається затягувати з тестуванням. Перша бета-версія iOS 26.4 для розробників має з’явитися орієнтовно 23 лютого. Публічне тестування для всіх бажаючих стартує трохи пізніше — наприкінці лютого або на початку березня. Якщо в процесі не виникне критичних помилок, фінальний реліз для всіх користувачів стане доступним вже до кінця березня. Це оновлення нарешті реалізує обіцянки, дані ще на конференції WWDC 2024, які компанія була змушена відкласти для доопрацювання.

Три кити нової Siri

Інтеграція з Google Gemini має кардинально змінити досвід користування iPhone. Оновлена Siri отримає три ключові можливості, які перетворять її на справжнього інтелектуального помічника: