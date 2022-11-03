Microsoft надасть допомогу Україні на суму $100 млн

Корпорація Microsoft виділить технологічну допомогу Україні на суму $100 млн. Про це повідомляє прес-служба американського IT-гіганта.

Зазначається, що допомога виражатиметься у безоплатній підтримці продуктів Microsoft, якими користуються українські держустанови, оператори критичних об’єктів та звичайні громадяни. Насамперед це стосується сервісу Microsoft Cloud.

Очікується, що дія цієї пільги триватиме до кінця 2023 року.

«Наступний захист України частково залежить від цифрового альянсу країн, компаній та некомерційних організацій. Розміщуючи цифрову інфраструктуру в загальнодоступній хмарі, Microsoft та інші компанії підтримують критично важливі українські служби через центри обробки даних у всій Європі», – каже заява Microsoft.

У компанії також наголосили, що з лютого 2022 року Україна вже отримала технологічну допомогу від Microsoft на суму $400 млн.