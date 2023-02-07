Google випустила Bard – свою відповідь ChatGPT

Google оцінила ризики та погодилася зі ЗМІ. Справді, ChatGPT може зробити класичну пошукову систему пережитком минулого. У компанії не стали нудити і представили Bard – нейромережу, яка генерує тексти.

Як працює

Простими словами, це аналог ChatGPT. Користувач вводить запит та отримує докладну відповідь від АІ-чату. Якщо дітище від OpenAI працює на базі GPT3, Bard працює за допомогою LaMDA (популярна мовна модель).

«Bard прагне об’єднати широту знань про світ із силою, інтелектом та творчим потенціалом наших мовних моделей. Система використовує інформацію з Інтернету для актуальних та якісних відповідей. Bard допоможе пояснити 9-річній дитині суть відкриттів космічного телескопа “Джеймс Уебб”» – Сундар Пічаї

Мінус ChatGPT – нейромережа часто видає неправдиву інформацію або розглядає лише одну точку зору. Google заявила, що Bard може збирати колонки з різних точок зору та думок, щоб у людей була цілісна картина того, що відбувається.

Як користуватися

Поки ніяк. На жаль, Google поки що проводить закрите бета-тестування, про яке немає подробиць. Наразі компанія надала тестерам доступ до урізаної версії Bard. Така бета-модель потребує менших обчислювальних ресурсів, що дозволить розширити аудиторію системи на максимальну кількість користувачів.

Очікується, що Bard стане частиною екосистеми Google і буде вбудований у пошукову систему.

8 лютого Google проведе презентацію Search and AI, на якій розкажуть подробиці нової нейромережі. Ймовірно, після цього вона опиниться у відкритому доступі. У разі цього GSMinfo складе докладну інструкцію експлуатації Bard.

Чи буде Bard популярний

Скоріш за все ні. ChatGPT став настільки популярним за два місяці, так що користувачі навряд чи захочуть переходити на аналоги. Нещодавно ChatGPT назвали найбільш швидко зростаючим сервісом у світі. Зараз АІ-чатом користуються 100 мільйонів осіб (13 млн користувачів на день).

Це з тим, що нейромережа доступна всім користувачам без обмежень. Google вирішила впроваджувати технології поступово, що сильно позначиться на затребуваності Bard.