На бахмутському напрямку помітили РСЗО українського виробництва: на що вони здатні

На Бахмутському напрямку сили оборони України почали використовувати реактивні системи залпового вогню “Бастіон-01”. Вони стоять на озброєнні 3-ох ОШБр ім. Андрія Білецького. Про це повідомили в офіційному каналі штурмової бригади в Telegram. Наразі РСЗО “Бастіон” ефективно використовують артилеристи для швидкого завдання ударів по ворогу, чи як кажуть самі артилеристи, для швидкої доставки окупантів до пекла.

Що відомо про РСЗО “Бастіон”

“Бастіон” являє собою модернізовану систему залпового вогню ГРАД. Над її розробкою в Україні почали працювати ще в далекому 2008 році, презентація ж відбувалася 2009 року. В якості шасі для “Бастіона” використовують автомобіль КрАЗ-6322РА.

Суть проєкту зводилася до інтеграції бойової части БМ-21 “Град” з автомобілем КрАЗ-6322, який Збройні сили України взяли на озброєння 2006 року. Також планувалося покращити базові характеристики самої реактивної системи залпового вогню.

Станом на 2017 рік “Шепетівський ремонтний завод” почав займатися модернізацією РСЗО “Град” до рівня “Бастіон-01”. Також це підприємство взяло на себе проведення капітального ремонту артилерійської частини “Града”.

Передача цих реактивних систем залпового вогню на озброєння 3-ох окремої штурмової бригади дозволить посилити артилерійські можливості.

Нагадаємо, що 3-тя ОШБр створена на базі 98-го батальйону територіальної оборони та полку “Азов”. Наразі вона є частиною сухопутних сил Збройних сил України.

Зараз нашим захисникам потрібно якнайбільше важкої зброї, в тому числі від наших західних партнерів. Загалом чим більше видів озброєння, створеного чи вдосконаленого в Україні, буде на фронті, тим це краще. Таким чином ЗСУ не будуть повністю залежними від постачання зброї від партнерів зі США та Європи. Українці вже неодноразово доводили, що можуть створювати надійну зброю, а ще чудові безпілотні літальні апарати. Дрони різних модифікацій активно використовуються на фронті, допомагаючи стежити за ворогом та нищити його важке озброєння та живу силу.