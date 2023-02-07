Тиждень на одному заряді: 3 недорогі смартфони з найємнішими батареями 

В умовах регулярних відключень електропостачання, українці все частіше звертають увагу на ємність батареї смартфону.

Автономність завжди цінувалася, але тепер для деяких категорій користувачів цей фактор є вирішальним при виборі смартфона.

В першу чергу мова йде про наших захисників, які не мають можливості заряджати телефон щоденно, але дуже хочуть сказати найріднішим, що в них все гаразд. Мати при собі павербанк теж не завжди виходить.

В складний час, який зараз переживає Україна, вносить свої корективи. Ідеальний смартфон зараз повинен працювати не менше 3 діб без підзарядки.

Ми пропонуємо три смартфони на базі Android, вартість яких не перевищує

Nokia C30

А ви знали, що легендарний бренд Nokia зараз пропонує доволі якісні смартфони з чистим андроїдом. Так от, модель Nokia C30 має корпус з полікарбонату, потужний процесор та містку батарею – аж 6000 мАг. На одному заряді смартфон чудово працює до трьох днів.

TECNO POP 4

Смартфон TECNO POP 4 має доволі прості характеристики, але батарея заслуговує уваги. 5000 мАг вистачить на майже добу безперервних розмов по телефону, майже 11 годин перегляду відео та на 70 годин прослуховування музики в навушниках.

Sigma X-treme PQ20

Бюджетний автономний смартфон з батареєю на 5000 мАг. З таким гаджетом ви завжди залишатиметесь на зв’язку в будь-якій ситуації. Більше того, в смартфона є функція павербанка, тож ви без проблем підзарядити ліхтарик. смарт-годинник або портативну колонку. Така функція може стати дуже корисною в умовах блекауту.

Вище перераховані смартфони – це не єдині девайси, які потішать місткою батарею. Але саме їх вартість більше ніж доступна. З таким смартфоном можна не хвилюватися, що світло відключать, а в смартфоні сяде батарея й ви залишитеся без зв’язку.