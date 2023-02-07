Стало відомо, коли ЗСУ почнуть використовувати далекобійні снаряди GLSDB від США 

В США офіційно погодили передачу далекобійних снарядів GLSDB, які нададуть Україні за програмою USAI. Дальність їх польоту досягає 150 км, що може кардинально змінити ситуацію на фронті. Про це повідомив спікер Пентагону Пет Райдер.

Коли українські військові почнуть використовувати GLSDB

Спікер Пентагону зазначає, що контракт на виготовлення цих ракетних снарядів ще не підписаний. Однак це зроблять вже найближчим часом. Анонімні джерела видання Bloomberg стверджують, що передача далекобійних снарядів GLSDB може розтягнутися на доволі тривалий термін, близько 9 місяців. Якщо це справді так, то Збройні сили України почнуть використовувати GLSDB не раніше жовтня.

Що відомо про GLSDB

GLSDB являє собою малокаліберні бомби з ракетним двигуном M26. Ці снаряди розробили інженери Saab та Boeing відносно недавно, лише у 2019 році.

В ролі пускової установки для GLSDB послужать надані раніше HIMARS.

Ракетний двигун від снаряда HIMARS послужить розгінним блоком. Після відділення від нього вже в повітрі бомба GBU-39 розкриє крила. Своєї цілі снаряд досягає завдяки супутникам GPS. Крім того, в GBU-39 є інерційна система наведення. Більше характеристик можете бачити на інфографіці нижче.

Водночас військові експерти одноголосно стверджують, що поява ракетних снарядів високої дальності в Збройних сил України призведе до значних змін в розстановці сил на фронті. Окупанти будуть змушені перенести свої арсенали в глибокий тил, а це значно знизить їх наступальний потенціал.

Ситуація буде подібна тій, як це було з HIMARS. Після кількох десятків успішних атак української армії на військові склади та місця зосередження військових армії окупанта, кремль був змушений терміново вигадувати нову тактику.

Загалом, підтримка західних партнерів України надзвичайна. Весь цивілізований світ допомагає українцям боротися за свою свободу та незалежність.