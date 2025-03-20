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От 450 грн в месяц: кому и за что государство назначит такую компенсацию

GSMinfo20.03.2025

Россияне, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц по программе «Приют», будут получать ежемесячную денежную компенсацию от государства. Такая система уже действовала ранее, однако в 2025 году она претерпела определенные изменения. Сколько будут платить за проживание переселенцев и куда нужно обращаться для начислений?

Доплачивать будут за каждого ВПЛ

Лицам, которые приняли участие в госпрограмме «Приют» и предоставили свое жилье или часть жилья в пользование переселенцам, будут выплачивать по 450 гривен. Это сумма за одного жильца. Если же гражданин приютил у себя целую семью из трех или четырех человек, ему ежемесячно будут выплачивать по 1350 или даже 1800 гривен.

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Эти средства направлены на то, чтобы покрыть хотя бы часть расходов граждан, которые проявили свою доброту и гражданскую позицию и поддержали внутренне перемещенных лиц. Полученные деньги они смогут потратить на оплату коммунальных услуг или других счетов, которые возросли из-за проживания в доме дополнительных лиц.

На какой срок будут предоставляться выплаты?

Выплаты за приют переселенцев будут назначаться на 6 месяцев. После окончания этого срока уполномоченные госслужащие проведут проверку. Если в результате проверки окажется, что переселенцы все еще проживают в доме человека, который их приютил, выплату компенсации продлят еще на полгода.

Что изменилось с 2025 года?

С начала 2025 года в процедуре осуществления выплат по программе «Приют» произошли определенные изменения. Теперь и впредь за выплату компенсаций лицам, разместившим у себя ВПЛ, будет отвечать Пенсионный фонд Украины. Так что как за назначением, так и за продлением начисления выплат украинцам нужно будет обращаться именно в ПФУ.

Что касается лиц, которые ранее уже получали выплаты по программе «Приют», повторно обращаться за восстановлением начислений им не придется. Таким гражданам Пенсионный фонд продолжит выплату компенсации автоматически.

В свою очередь тем, кто впервые участвует в программе «Приют», придется пройти определенную процедуру. Им нужно будет наведаться в филиал Пенсионного фонда вместе с представителем семьи ВПЛ, которой они предоставили в пользование свое жилье. После совместной подачи заявления и других необходимых документов новым участникам программы назначат выплату компенсации. Подать документы можно также онлайн.

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GSMinfo20.03.2025
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