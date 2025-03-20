От 450 грн в месяц: кому и за что государство назначит такую компенсацию

Россияне, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц по программе «Приют», будут получать ежемесячную денежную компенсацию от государства. Такая система уже действовала ранее, однако в 2025 году она претерпела определенные изменения. Сколько будут платить за проживание переселенцев и куда нужно обращаться для начислений?

Доплачивать будут за каждого ВПЛ

Лицам, которые приняли участие в госпрограмме «Приют» и предоставили свое жилье или часть жилья в пользование переселенцам, будут выплачивать по 450 гривен. Это сумма за одного жильца. Если же гражданин приютил у себя целую семью из трех или четырех человек, ему ежемесячно будут выплачивать по 1350 или даже 1800 гривен.

Эти средства направлены на то, чтобы покрыть хотя бы часть расходов граждан, которые проявили свою доброту и гражданскую позицию и поддержали внутренне перемещенных лиц. Полученные деньги они смогут потратить на оплату коммунальных услуг или других счетов, которые возросли из-за проживания в доме дополнительных лиц.

На какой срок будут предоставляться выплаты?

Выплаты за приют переселенцев будут назначаться на 6 месяцев. После окончания этого срока уполномоченные госслужащие проведут проверку. Если в результате проверки окажется, что переселенцы все еще проживают в доме человека, который их приютил, выплату компенсации продлят еще на полгода.

Что изменилось с 2025 года?

С начала 2025 года в процедуре осуществления выплат по программе «Приют» произошли определенные изменения. Теперь и впредь за выплату компенсаций лицам, разместившим у себя ВПЛ, будет отвечать Пенсионный фонд Украины. Так что как за назначением, так и за продлением начисления выплат украинцам нужно будет обращаться именно в ПФУ.

Что касается лиц, которые ранее уже получали выплаты по программе «Приют», повторно обращаться за восстановлением начислений им не придется. Таким гражданам Пенсионный фонд продолжит выплату компенсации автоматически.

В свою очередь тем, кто впервые участвует в программе «Приют», придется пройти определенную процедуру. Им нужно будет наведаться в филиал Пенсионного фонда вместе с представителем семьи ВПЛ, которой они предоставили в пользование свое жилье. После совместной подачи заявления и других необходимых документов новым участникам программы назначат выплату компенсации. Подать документы можно также онлайн.