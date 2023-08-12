Данило Гетманцев анонсував великі штрафи для українців з середини осені

Вже з середини осені, а саме з 1 жовтня, в Україні знову запроваджуються великі штрафи за ведення бізнесу без касових апаратів. Про це розповів Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії “Слуга народу”. Ця політика наголошує на обов’язковості застосування підприємцями реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій (часто їх називають РРО/РРОК або “касовий апарат”).

Нещодавно ратифікований Верховною Радою закон, який набув чинності 1 серпня, містить положення про відшкодування штрафів.

Детальніше про штрафи

Данило Гетманцев підкреслює: “Щодо перевірок платників податків, я закликаю торговельний бізнес перейти на касові апарати. З 1 жовтня до тих, хто цього не зробить, будуть застосовуватися великі штрафи. Перевірки касових апаратів поновилися”. Він також підкреслив, що регулярні перевірки бізнесу, які були стандартною процедурою до конфлікту, ще не повністю повернулися. “Перевірки спрямовані на конкретні категорії платників податків, включаючи виробників підакцизних товарів, таких як горілка, тютюн, паливо, електроенергія, а також суб’єктів у банківському, фінансовому та гральному секторах. Графік податкових перевірок, що наближається, гарантує, що всі фірми будуть перевірені до кінця року. Ми прагнемо підтримувати законних “білих” операторів та викорінювати нелегітимних”.

Говорячи про електронну акцизну марку, Гетманцев заявив, що вона буде введена в експлуатацію до 1 січня 2026 року через високі вимоги до програмного забезпечення та значні інвестиції.

Штрафи за торгівлю без касових апаратів з 1 жовтня:

Державна податкова служба (ДПС), уповноважена перевіряти використання підприємцями касових апаратів, може накладати штрафи за їх недотримання. Штрафи нараховуються за кожну операцію без застосування РРО, при цьому розмір штрафу залежить від суми продажу та кількості виявлених порушень.

Перше порушення: Штраф у розмірі 100% від суми операції за товари, послуги або роботи, здійснені з порушенням. Наступні порушення: Штраф у розмірі 150% від вартості транзакції за товари, послуги або роботи, здійснені з порушенням.