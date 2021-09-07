Не зупинить ніщо: ці знаки підуть на все, якщо ви їх образили

Кожен із нас хоча б раз у житті стикався з людиною, яка не вміє пробачати. «Просто характер поганий», – часто кажуть про таких персонажів. Однак справа не тільки в цьому. Злопам’ятність та мстивість може чудово уживатися з добрим норовом. Проявляється така риса лише коли людина зазнає болю образи. Тільки у цьому випадку вдається врешті побачити, хто поряд із вами.





Астрологи визначили, представники яких знаків зодіаку найжорсткіше реагують на образи. Якщо ви зрадите їх довіру – доведеться дорого поплатитися за свій вчинок.

Діва

Народжених під цим сузір’ям язик не повертається назвати лихими. Однак недоліки у них все ж є. Діви зовсім не вміють пробачати помилки іншим людям, а тому і забути завдану образу їм також вкрай тяжко.

Лев

Леви – природжені егоїсти. Вони обожнюють слухати «хвалебні оди» з вуст близьких, або й зовсім незнайомих людей. Усі навколо ніби зобов’язані обслуговувати їхні амбіції. Якщо ж представник знаку почує критику у свою адресу, то не лише жорстко на неї відповість, але й запам’ятає цей закид надовго. Так само гостро реагують Леви й на зраду, навіть якщо це ще не факт, а лише підозра.

Овен

Уродженці цього вогняного знаку вирізняються з-поміж інших надзвичайною впертістю. Сказати Овену, що він не правий – це підписати собі «смертний вирок». По-перше, він просто не буде вас слухати. А по-друге, жорстоко помститься за приниження.

Козеріг

Козероги обожнюють домінувати над своїм оточенням, вважаючи, що це їх право з народження. Саме тому приймаючи рішення вони навіть не замислюються про почуття інших. Якщо ж хтось вчинить так само у стосунку до самого Козерога – він точно цього не забуде.

Скорпіон

Представники цього знаку за характером трохи нагадують тих самих створінь, в честь яких і назване їх сузір’я. Вони довго плекають у собі гнів, а тоді раптово дають йому вихід. Це виглядає точно як укус скорпіона. А «жертва» тим часом вже й забула про завдану образу та зовсім не чекає помсти.