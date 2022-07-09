Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Cегодня, 9 июля, растущая Луна в Скорпионе. Ожидается, что день будет довольно спокойным. В такой день хорошо заниматься творчеством, а также впитывать новую информацию.





♈ Овен

Кажется, вы совершенно заработались на этой неделе. Помните, что ваша самооценка не определяется вашей продуктивностью. Это поможет вам сделать паузу, навести порядок в списке дел.

Космический совет: сделайте паузу.

♉ Телец

Если вы хотите двигаться вперед, вам придется проявить инициативу. Обновите резюме, найдите курсы повышения квалификации, да хоть видео посмотрите про что-то новое. Приложите сознательные усилия, чтобы заявить о себе и связаться с потенциальными работодателями.

Космический совет: хороший день для поиска новой работы.

♊ Близнецы

Наша самооценка, как правило, зависит от того, как много мы делаем. Вы помогали другим настолько много, что чувствуете себя обессиленным? Найдите баланс между тем, сколько вы даете себе и сколько вы даете другим. Границы — это тоже способ заботы о себе.

Космический совет: найдите баланс между собой и другими людьми.

♋ Рак

Вы сейчас именно в той точке, к которой стремились. Найдите минутку, чтобы увидеть красоту, которая вас окружает. Отпустив постоянную потребность быть где-то или чего-то добиться, вы сможете обрести покой в ​​настоящий момент.

Космический совет: вы на правильном пути.

♌ Лев

Вы когда-нибудь находили минутку, чтобы с любовью посмотреть на великолепное существо, смотрящее на вас из зеркала? Если вчера вы проводили время с самим собой, стараясь увидеть что-то в душе, то сегодня вам нужно немного за собой поухаживать.

Космический совет: займитесь собой.

♍ Девы

Вы находитесь на распутье, смотрите на открывающиеся перед вами новые пути. Выбрать предсказуемую дорогу — самый простой выход. Но это не приведет к росту. Бросьте себе вызов принять неизвестное.

Космический совет: пора найти новый путь.

♎ Весы

Вы взвешиваете свои слова, действуя осторожно, чтобы не задеть чувства других. Сегодня звезды призывают вас немного изменить подход. Слушать, что говорит внутренний голос, а не другие. И говорить остальным то, что вы думаете, а не то, что они хотят слышать.

Космический совет: говорите правду и не извиняйтесь.

♏ Скорпион

Что, если весь мир — сцена, а мы все просто актеры, которых наняли, чтобы сыграть роль? Примите участие в постановке, сыграйте свой образ так, как это не сделал бы никто другой. Есть вероятность, что во время игры вы найдете своего партнера по сцене.

Космический совет: примите участие в большой игре.

♐ Стрелец

Научиться говорить «нет» сложно, но вам придется. Вы в ловушке постоянной имитации деятельности, вы загнали себя в угол. Вы создавали условия, чтобы быть постоянно «занятыми», чтобы не пришлось иметь дело с беспокойством в душе. В итоге ваша рутина поглощает вас, и нужно учиться отсекать лишнее, чтобы не увязнуть в этом болоте навсегда.

Космический совет: научитесь говорить «нет».

♑ Козерог

Сейчас настоятельно рекомендуется перейти в режим экономии. Это касается и покупок, и внутренних ресурсов. Планируете ли вы обновить свой гардероб или устроить вечеринку в конце месяца, убедитесь, что вы выделили бюджет на это. Если вы устроили встречу с друзьями, убедитесь, что никто вас не использует.

Космический совет: экономьте энергию.

♒ Водолей

Звезды привлекают ваше внимание к внутреннему конфликту между тем, кто вы есть, и тем, кого в вас ожидают увидеть. Позвольте себе отказаться от этих ожиданий. Вы никого не подведете, позвольте себе побыть эгоистом.

Космический совет: отбросьте ожидания.

♊ Рыбы

Ваше сердце было разбито теми, кто, как вы верили, останется в вашей жизни навсегда. Прошло уже достаточно времени, чтобы вы могли успокоиться и смириться с произошедшим. Теперь вам хочется новых ощущений: волшебства, фейерверков, бабочек в животе. Перестаньте корить себя за произошедшее в прошлом и позвольте насладиться прекрасными ощущениями любви.

Космический совет: перестаньте извиняться за то, кто вы есть.