Потенційний призов поліцейських та студентів, які здобувають другу вищу освіту, до лав Збройних сил обговорюється як стратегія поповнення військових рядів, зокрема, для зміцнення командного складу. Євген Дикий, колишній командир роти батальйону “Айдар”, поділився своїми міркуваннями в ефірі телеканалу “Апостроф”.

Дикий припускає, що якби відстрочка для отримання другої вищої освіти була скасована, це дозволило б призвати в армію близько 80 000 осіб. Він пропонує швидко підготувати цих новобранців на інтенсивних тримісячних курсах для підготовки молодших лейтенантів, створивши таким чином міцну базу командирів відділень і взводів.

Крім того, Дикий звертає увагу на нинішню чисельність поліції у воєнний час, вважаючи, що утримання 250 000 поліцейських є надмірним. Він виступає за скорочення квоти на 50 000 поліцейських, припускаючи, що ресурси можуть бути більш ефективно використані у військовому контексті.

Дикий також вказує на потенціал інтеграції офіцерів Державного бюро розслідувань (ДБР), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та фіскальної поліції до складу Збройних сил. Він підкреслює, що ці офіцери добре підходять для військової служби завдяки регулярним медичним оглядам, фізичній підготовці та навичкам поводження зі зброєю. Їх залучення до армії могло б дати значний поштовх збройним силам, використовуючи їхні навички та підготовку.

Ці рекомендації з’явилися в той час, коли Україна розглядає зміни до свого мобілізаційного законодавства, а Верховна Рада готує різні поправки. Погляди Дикого відображають ширшу дискусію про оптимізацію людських ресурсів у контексті національної оборони, наголошуючи на потребі в добре підготовлених і кваліфікованих людях на керівних посадах у збройних силах.