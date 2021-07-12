Украинцам по-новому присвоят их адреса проживания

В Кабинете министров Украины 7 июля было принято проект постановления, который обусловливает новые правила присвоения адресов для объектов недвижимого имущества и новостроек. Предложение об изменениях было внесено Министерством развития общин и территорий с целью упорядочить процедуру и снизить уровень коррупции в данной сфере. По мнению экспертов, такие изменения давно назревали и пойдут только на пользу строительной индустрии страны.





Что изменится в процедуре присвоения адресов?

Прежде всего, в случае принятия данного постановления, официально начнет действовать Единая государственная электронная система, при помощи которой будет происходить присвоение адресов новостройкам. А это значит, что изменения коснутся также властей на местах.

По информации от Минрегиона, обновленный порядок будет контролировать такие вопросы:

перечень всех реквизитов адресов объектов недвижимого имущества и строительства, с объяснением случаев, как и когда данные реквизиты можно применять;

определение реквизитов, с помощью которых будут присваиваться адреса для объектов, находящихся за границами населенных пунктов;

присвоение собственных адресов частям зданий, как отдельным объектам недвижимости, например квартирам, гаражам и прочим помещениям;

определение объектов, для которых разрешено присвоение адреса как для объекта недвижимости.

Какую пользу принесут нововведения?

По мнению эксперта в строительной отрасли Льва Парцхаладзе, новации в системе присвоения адресов помогут предотвратить случаи шантажа застройщиков органами местной власти. Глава Конфедерации строителей Украины сообщил, что чиновники на местах уже привыкли получать от строительных компаний так называемое паевое участие. А без оплаты этого взноса отказывались присваивать новостройкам официальный юридический адрес. Поэтому инициатива Минрегиона поможет преодолеть коррупцию, которая регулирует отношения местной власти и строительных компаний.

Новая система также существенно упростит процедуру присвоения адресов, сделав ее более прозрачной для всех участников рынка. Ведь в идеале властным структурам придется обязать регионы утвердить окончательный план застройки территории, который не будет постоянно меняться. Тогда система присвоения адресов станет более стабильной, а спорных вопросов в этой области будет возникать все меньше.