Деяким українцям удвічі збільшать суму допомоги по безробіттю: про кого йдеться

В Україні збільшать суму допомоги по безробіттю для деяких категорій громадян. Особливі умови діятимуть для внутрішньо переміщених осіб, які залишилися без джерела доходу. їм будуть виплачувати 100% від суми призначеної допомоги протягом всього періоду її надання. Наразі ж упродовж другої половини цього терміну українці отримують лише 50% від розрахованої для них Соцстрахом суми.

Про нові правила нарахування виплат безробітним переселенцям йдеться у законопроекті № 8421, який був зареєстрований у Верховній Раді 6 лютого 2023 року. Він передбачає збільшення допомоги по безробіттю на 50% для осіб, які переїхали з тимчасово окупованих населених пунктів і не мають змоги підтвердити свій страховий стаж.

Крім того строк виплати допомоги по безробіттю для переселенців збираються збільшити утричі. Зараз він становить 120 днів, та якщо закон приймуть, ВПО будуть виплачувати розраховану Фондом соціального страхування суму протягом 360 днів. Тобто переселенці матимуть цілий рік, щоб знайти собі роботу, не боючись залишитися без засобів до існування.

Зазначимо, що сума виплат для безробітних в Україні розраховується у відсотках від середньої заробітної плати та у відповідності до страхового стажу безробітного. Чим більший стаж – тим більший відсоток від середньої з/п отримує громадянин:

менше 3 років – 50%;

3-6 років – 55%;

6-12 років – 60%;

12-18 років – 65%;

18-24 роки – 70%;

24-30 років – 75%;

31 рік і більше років – 80%.

Нагадаємо, що виплати по безробіттю – це лише один з видів допомоги, які можуть отримати внутрішньо переміщені особи. Переселенці в Україні мають право на щомісячні державні виплати в сумі 2 тис. грн на дорослу особу та 3 тис. грн на дитину чи інваліда. Крім того українці, що постраждали від війни, можуть претендувати на виплати від низки міжнародних організацій, наприклад ООН, Міжнародного комітету Червоного хреста та інших. Не кажучи вже про гуманітарну допомогу, яку також регулярно надають українським переселенцям благодійники з-за кордону.