До Німеччини безкоштовно: як потрапити у гуманітарний потяг для українських біженців

Біженці з України можуть безкоштовно доїхати з Польського міста Перемишель до Ганновера, що у Німеччині. За цим маршрутом курсує безкоштовний потяг Перемишель – Ганновер Messe/Laatzen. Зокрема у грудні він вирушатиме один раз на день у непарні числа місяця.

Відправка гуманітарного потягу з Перемишля відбувається о 22:30, а у Ганновер він прибуває наступного дня о 16:00. Пасажирам не потрібно думати про квитки чи реєструватися на безкоштовний рейс. Посадка відбувається у порядку живої черги, аж доки потяг не буде заповнений.

Щоправда під час посадки деяким категоріям українців все ж надається перевага. Йдеться про осіб із браслетами Товариства Червоного Хреста Польщі. Вони потрапляють до вагонів у першу чергу. Далі на посадку йдуть сім’ї з дітьми, інваліди та люди похилого віку. На решту місць можуть претендувати біженці без пільгової категорії.

Українці, яким не вистачило місць у безкоштовному потягу, зможуть до наступної відправки залишитися у Перемишельському гуманітарному центрі. Вони також отримають спеціальні браслети як гарантію посадки на наступний потяг через два дні.

У адміністрації залізниці вже склали графік руху гуманітарного потягу Перемишель – Ганновер на місяць грудень. Нагадаємо, що у грудні він перевозитиме українців абсолютно безкоштовно.

Як біженцям потрапити до Перемишля

До Польського міста Перемишель, з якого вирушає безкоштовний потяг у Німеччину, українцям також доїхати нескладно. На сьогоднішній день існує одразу кілька потягів, на яких до Перемишля можна дістатися майже з будь якого куточка України:

Києва;

Одеси;

Львова;

Дніпра;

Запоріжжя.

Придбати квитки на ці потяги українці можуть у мобільному додатку «Укрзалізниці» та її офіційному сайті за посиланням booking.uz.gov.ua. Також отримати квиток можна у чат-ботах популярних месенджерів Telegram та Viber.